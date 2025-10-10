Hírlevél

Rendkívüli

Megérkezett a hír, amit az egész világ várt — véget ért a háború

Orbán Viktor

A miniszterelnök szerint egy közösség addig él, amíg hisznek benne

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Az erdélyi magyarság kitartását és erejét méltatta a miniszterelnök pénteki Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor szerint az erdélyi magyar közösség élő bizonyíték arra, hogy egy nemzet addig marad meg, amíg hisznek benne.
Orbán Viktorerdélyi magyarságKözösség

Orbán Viktor a Facebook-oldalán azt írta: Az erdélyi magyarság az élő bizonyíték, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne.

Orbán Viktor (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)
Orbán Viktor (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Majd így folytatta: 

És ha hiszünk benne, a győzelem sem marad el – mert minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük. Az erdélyi magyar közösség erős: dolgozik, nevel, teremt, épít – és győz. Minden nap győz.

