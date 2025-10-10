A miniszterelnök szerint egy közösség addig él, amíg hisznek benne

Az erdélyi magyarság kitartását és erejét méltatta a miniszterelnök pénteki Facebook-bejegyzésében. Orbán Viktor szerint az erdélyi magyar közösség élő bizonyíték arra, hogy egy nemzet addig marad meg, amíg hisznek benne.
Orbán Viktor a Facebook-oldalán azt írta: „Az erdélyi magyarság az élő bizonyíték, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne.”
Majd így folytatta:
És ha hiszünk benne, a győzelem sem marad el – mert minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük. Az erdélyi magyar közösség erős: dolgozik, nevel, teremt, épít – és győz. Minden nap győz.
