Orbán Viktor: Kulcsfontosságú kérdés Izrael stabilitása

„Van egy történelmi tény: nagy zsidó közösség él Magyarországon, és nagy magyar zsidó közösség él Izraelben. A magyar kormánynak bizonyos mértékű felelőssége itt fennáll, ugyanis ezek az emberek is mind Magyarország teljes jogú polgárai” – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ezt a szempontot nem lehet figyelmen kívül hagyni a külpolitikai döntések során.

Orbán Viktor

(Fotó: DPK/Benko Vivien Cher / DPK/Benko Vivien Cher)

A miniszterelnök szerint a közel-keleti térség stabilitása kulcsfontosságú Európa és Magyarország biztonsága szempontjából is.

Ha az a térség instabillá válik, onnan menekülthullámok indulhatnak meg Európa felé – köztük Magyarország irányába is

– figyelmeztetett.