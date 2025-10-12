Orbán Viktor: A külhoni magyarság a héj, ami egyben tartja a kenyeret

A Magyar Nemzet arról számol be, hogy erdélyi látogatása során interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök a Transzilván Mélyvíz című műsornak, ahol a nemzeti összetartozásról, a határon túli magyar közösségek szerepéről, a magyar-román kapcsolatok jövőjéről és az erdélyi magyarság súlyáról beszélt.
Orbán Viktor: A határon túli magyar közösségek ma nem csupán a nemzet részei, hanem a nemzet megtartó ereje is
A kormányfő az interjúban hangsúlyosan beszélt arról, hogy a véleménye szerint a külhoni magyarság tartja egyben a magyar nemzetet, és, hogy a jelenlegi magyar-román együttműködés szorosabb, mint valaha.
A külhoni magyarság a héj, ami egyben tartja a kenyeret”
– fogalmazott Orbán Viktor, majd kifejtette, hogy a magyar világ ma már kulturális, sport- és gazdasági szinten is szorosan összefonódik, a határok sok esetben „csupán közigazgatási kérdéssé váltak”.
A nemzetnek nincsenek határai
A kormányfő szerint a magyar állampolgárság kérdésében alapvető többségi konszenzus van.
A magyarok nagy többsége az erdélyi magyarok mögött áll, és azt mondják: a nemzetnek nincsenek határai. Az állampolgárság pedig nemzeti közösséget fejez ki. Ezért akinek magyar fölmenője van, annak a dolgok természetes rendje szerint jár a magyar állampolgárság”
– mondta Orbán Viktor.
Ugyanakkor figyelmeztetett: mindig lesznek olyan politikai erők, mint a Tisza Párt vagy a Demokratikus Koalíció, amelyek el akarják venni a külhoni magyarok szavazati jogát.
Az a fontos, hogy kisebbségben tartsuk őket”
– tette hozzá.
Kulturális és gazdasági kötelékek
A miniszterelnök beszélt a határon túli magyar közösségek gazdasági szerepéről is. Ugyanis az erdélyi magyar vállalkozások és a magyarországi partnerek közötti együttműködés a magyar–román kereskedelmi forgalom jelentős részét adja, emellett pedig számos erdélyi magyar dolgozik Magyarországon.
A támogatások kapcsán kiemelte:
A szülőföld program, az összes támogatás, ami a hitbéli, kulturális és nyelvi azonosság megőrzését szolgálja, minden magyarnak az érdeke.”
Orbán Viktor szerint más típusú támogatást igényelnek a diaszpórában élők és a nagy létszámú erdélyi közösségek, de az anyaország felelőssége mindkét irányban megkérdőjelezhetetlen.
RMDSZ: a józanság hangja Bukarestben
Az interjúban a miniszterelnök méltatta Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szerepét is.
Ők Bukarestben a mi számunkra a józanság és az észszerűség hangja. Minden magyar büszke lehet az RMDSZ-re, mert minőségi kormányzati teljesítményt tesz le az asztalra”
– mondta a kormányfő.
Orbán Viktor szerint a magyar–román kapcsolatok számára az RMDSZ kulcsszereplő, amely stabil hidat képez a két ország között.
Románnak lenni sem könnyű
A miniszterelnök a térség geopolitikai helyzetéről is beszélt Románia stratégiai fekvését komoly kihívásnak nevezve:
Egy kritikus pontján fekszik a kontinensnek ez a terület… jó román nemzetpolitikát folytatni nem lehet egyszerű.”
Orbán Viktor összegzése szerint a határon túli magyar közösségek ma nem csupán a nemzet részei, hanem a nemzet megtartó ereje is.
A belseje mindig puhább és morzsolódik. Ami egyben tartja, az a héja. És a külhoni magyarság az a héj”
– mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Transzilván Mélyvíz című műsornak nyilatkozva.