Orbán Viktor: A külhoni magyarság a héj, ami egyben tartja a kenyeret

A Magyar Nemzet arról számol be, hogy erdélyi látogatása során interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök a Transzilván Mélyvíz című műsornak, ahol a nemzeti összetartozásról, a határon túli magyar közösségek szerepéről, a magyar-román kapcsolatok jövőjéről és az erdélyi magyarság súlyáról beszélt.

A miniszterelnök a Transzilván Mélyvíz című műsorban hangsúlyozta: a határon túli magyar közösségek nemcsak támogatásra szorulnak, hanem maguk is megerősítik a nemzetet. Orbán Viktor szerint a nemzeti összetartozás ereje ma is meghatározó, a külhoni magyarság pedig kulcsszerepet játszik ebben Fotó: Benko Vivien Cher / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Orbán Viktor: A határon túli magyar közösségek ma nem csupán a nemzet részei, hanem a nemzet megtartó ereje is



A kormányfő az interjúban hangsúlyosan beszélt arról, hogy a véleménye szerint a külhoni magyarság tartja egyben a magyar nemzetet, és, hogy a jelenlegi magyar-román együttműködés szorosabb, mint valaha.

A külhoni magyarság a héj, ami egyben tartja a kenyeret”

– fogalmazott Orbán Viktor, majd kifejtette, hogy a magyar világ ma már kulturális, sport- és gazdasági szinten is szorosan összefonódik, a határok sok esetben „csupán közigazgatási kérdéssé váltak”.

A nemzetnek nincsenek határai

A kormányfő szerint a magyar állampolgárság kérdésében alapvető többségi konszenzus van.

A magyarok nagy többsége az erdélyi magyarok mögött áll, és azt mondják: a nemzetnek nincsenek határai. Az állampolgárság pedig nemzeti közösséget fejez ki. Ezért akinek magyar fölmenője van, annak a dolgok természetes rendje szerint jár a magyar állampolgárság”

– mondta Orbán Viktor.

Ugyanakkor figyelmeztetett: mindig lesznek olyan politikai erők, mint a Tisza Párt vagy a Demokratikus Koalíció, amelyek el akarják venni a külhoni magyarok szavazati jogát.

Az a fontos, hogy kisebbségben tartsuk őket”

– tette hozzá.

Kulturális és gazdasági kötelékek

A miniszterelnök beszélt a határon túli magyar közösségek gazdasági szerepéről is. Ugyanis az erdélyi magyar vállalkozások és a magyarországi partnerek közötti együttműködés a magyar–román kereskedelmi forgalom jelentős részét adja, emellett pedig számos erdélyi magyar dolgozik Magyarországon.

A támogatások kapcsán kiemelte:

A szülőföld program, az összes támogatás, ami a hitbéli, kulturális és nyelvi azonosság megőrzését szolgálja, minden magyarnak az érdeke.”

Orbán Viktor szerint más típusú támogatást igényelnek a diaszpórában élők és a nagy létszámú erdélyi közösségek, de az anyaország felelőssége mindkét irányban megkérdőjelezhetetlen.