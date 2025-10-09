Sokkoló figyelmeztetést adott Orbán Viktor: "Ha hárman leszünk, az már lázadás"

Orbán Viktor Karol Nawrocki lengyel elnök Ursula von der Leyenhez intézett levelére a közösségi média oldalán reagált. A varsói államfői hivatal csütörtökön hozta nyilvánosságra a levelet, amelyben Nawrocki világossá tette: Lengyelország nem egyezik bele az illegális bevándorlók áttelepítésébe.

Üdvözölte Karol Nawrocki lengyel elnök döntését Orbán Viktor miniszterelnök, miután Lengyelország hivatalosan bejelentette: nem egyezik bele a migránsok szétosztásába és az uniós migrációs paktum végrehajtásába.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor / Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Európa fordul

Európa fordul: Nawrocki elnök nem járul hozzá a migrációs paktum végrehajtásához Lengyelországban. Mi sem. Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás.”

- írta legújabb Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök, miután Lengyelország hivatalosan is jelezte: nem támogatja az uniós migrációs paktum végrehajtását.

A lengyel elnök szerint az illegális bevándorlás ügyében nem megoldás a migránsok kötelező áthelyezése a közép- és kelet-európai országokba. A levélében a lengyel vezető kiemelte: politikai nézettől függetlenül a lengyel társadalom túlnyomó többsége ellenzi a kötelező kvótarendszert. Nawrocki emlékeztetett arra is, hogy választási kampányában megígérte: elutasítja a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtását Lengyelországban.

A lengyel elnök jelezte:

Varsó kész együttműködni az EU-tagállamokkal a határvédelem, az információcsere és a technikai segítségnyújtás területén, de nem fogad be migránsokat kötelező kvóta alapján.

Orbán Viktor a posztjában egyértelmű szövetségesként üdvözölte a lengyel álláspontot. A magyar kormány korábban számos alkalommal kijelentette: nem támogatja az uniós migrációs paktumot, mert az veszélyezteti Európa biztonságát és kulturális identitását.

A magyar miniszterelnök üzenete egyértelmű: a kvóták elutasítása már nem elszigetelt álláspont, hanem egyre több országé lehet.

Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás”

- írta Orbán Viktor.