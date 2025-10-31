Vigyázat, letagadják! – Orbán Viktor összegyűjtötte a legdurvább tiszás elszólásokat

A Tisza Párt vezetőinek nyilatkozatai

Orbán Viktor bejegyzésében összegyűjtötte a Tisza Párt kulcsszereplőinek mondatait, amelyek szerinte egyértelműen megmutatják, milyen irányba vinnék az országot.

Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke és EP-delegációjának vezetője így nyilatkozott:

Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Ez egyébként igaz a nyugdíjrendszerre. (...) Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”

Simonovits András, a Tisza nyugdíj-szakértője sem ment a szomszédba erős mondatokért:

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjakat relatíve csökkenteni kéne. Tehát kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan. (...) Én is a Tiszában reménykedem, hogy sikerül leváltani ezt az autokrata rendszert. (...) De nem kell ezt a választás előtt részletezni.”

A miniszterelnök a pénteki rádiós interjújában is hangsúlyozta: a kormány célja ezzel szemben továbbra is a magyar emberek védelme, a nyugdíjak megőrzése és a béke fenntartása, míg a Tisza Párt megszorításokat és bizonytalanságot hozna Magyarországra.