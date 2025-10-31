Vigyázat, letagadják! – Orbán Viktor összegyűjtötte a legdurvább tiszás elszólásokat

Orbán Viktor lerántotta a leplet a Tisza-vezér valódi szándékairól: Magyar Péter hiába tagadja, hogy kormányra kerülése esetén nem fog nyugdíjakat csökkenteni és adót emelni, maga is elismerte, hogy pártja vezetőinek kijelentései hivatalos álláspontnak tekinthetők.
Hogyha Tisza alelnökként szólal meg valaki, vagy Tisza-munkacsoport-vezetőként, akkor irányadónak tekinthető, igen”
– mondta Magyar Péter.
A Tisza Párt vezetőinek nyilatkozatai
Orbán Viktor bejegyzésében összegyűjtötte a Tisza Párt kulcsszereplőinek mondatait, amelyek szerinte egyértelműen megmutatják, milyen irányba vinnék az országot.
Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke és EP-delegációjának vezetője így nyilatkozott:
Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Ez egyébként igaz a nyugdíjrendszerre. (...) Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”
Simonovits András, a Tisza nyugdíj-szakértője sem ment a szomszédba erős mondatokért:
A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjakat relatíve csökkenteni kéne. Tehát kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan. (...) Én is a Tiszában reménykedem, hogy sikerül leváltani ezt az autokrata rendszert. (...) De nem kell ezt a választás előtt részletezni.”
A miniszterelnök a pénteki rádiós interjújában is hangsúlyozta: a kormány célja ezzel szemben továbbra is a magyar emberek védelme, a nyugdíjak megőrzése és a béke fenntartása, míg a Tisza Párt megszorításokat és bizonytalanságot hozna Magyarországra.