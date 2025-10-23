Orbán Viktor: Legyen ma a béke hangja a legerősebb!

„Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára” – üzente a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Orbán Viktor arra is felkért mindenkit, hogyha teheti, tartson velük személyesen ezen a történelmi napon.
Orbán Viktor arra biztat, álljunk ki bátran a háború ellen
„Ha teheted, tarts velünk személyesen ezen a történelmi napon, találkozzunk 9 órakor a Császár-Komjádi uszodánál. Legyen ma a béke hangja a legerősebb! Kövesd egész nap a fejleményeket itt, az oldalamon és állj ki bátran a háború ellen”
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
