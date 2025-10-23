Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Látta?

Itt van Szoboszlai Dominik BL-ben lőtt bombagólja – videó

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Legyen ma a béke hangja a legerősebb!

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára” – üzente a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Orbán Viktor arra is felkért mindenkit, hogyha teheti, tartson velük személyesen ezen a történelmi napon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorbékepártiháborúellenesBékemenetbékeMagyarország

„Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára” – üzent Orbán Viktor.

OrbánViktor, Orbán Viktor, Békemenet
Orbán Viktor arra biztat, álljunk ki bátran a háború ellen
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

 

Orbán Viktor arra biztat, álljunk ki bátran a háború ellen

„Ha teheted, tarts velünk személyesen ezen a történelmi napon, találkozzunk 9 órakor a Császár-Komjádi uszodánál. Legyen ma a béke hangja a legerősebb! Kövesd egész nap a fejleményeket itt, az oldalamon és állj ki bátran a háború ellen”

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!