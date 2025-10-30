Szenzációs bejelentést tett Orbán Viktor: Lesz 14. havi nyugdíj!

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán egy videóüzenetben jelentette be, hogy lesz 14. havi nyugdíj.

A miniszterelnök bejelentette, hogy döntés született a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. Orbán Viktor szerint a kormány a tegnapi hosszúra nyúlt kormányülésen több fontos szociális és gazdasági intézkedésről is határozott, köztük a béremelésekről, a nevelőszülők támogatásáról és az árrésstop meghosszabbításáról Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: A kormány már a 14. havi nyugdíj bevezetési rendjén dolgozik



A kormányfő elmondta, hogy a szerdai kormányülés ezúttal rendkívül hosszúra nyúlt, de a vita megérte, hiszen több kulcsfontosságú döntés is született.

Tegnap nagyon hosszúra nyúlt a kormányülés. Hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról. Azt eldöntöttük, hogy lesz”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor részletesen ismertette a kabinet döntéseit:

Sok volt az előterjesztés, rengeteg fontos és jó döntést hoztunk, el sem tudom sorolni. Szociális ágazat, kulturális ágazat, 15%-os béremelés, nevelőszülők, akik alul voltak fizetve eddig, a nekik járó pénz megduplázása.”

A kormány emellett elfogadott egy akciótervet az állami gondozásban lévő gyermekek helyzetének javítására, valamint meghosszabbította az élelmiszer-árrésstopot, amelyről a miniszterelnök szerint „mindig van vita, de nélküle az élelmiszerek ára jóval magasabb lenne.” Orbán Viktor hozzátette, hogy az intézkedést 14 új termékre is kiterjesztették.

A kormányülés legfontosabb témája azonban a 14. havi nyugdíj bevezetése volt. Orbán Viktor közölte, hogy a döntés megszületett, és a részletes bevezetési rend kidolgozása már zajlik.

Annak a bevezetési rendjén dolgozunk most már”

– mondta Orbán Viktor.