Orbán Viktor: Ma újra beindul a brüsszeli mosoda

Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta, hogy a keddi mentelmi szavazás után – amelyen a képviselők megszavazták, hogy Magyar Péter megtarthassa a mentelmi jogát – ma újra „beindul a brüsszeli mosoda”. A miniszterelnök szerint ezúttal Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét próbálják „tisztára mosni”.

Orbán Viktor: Ursula von der Leyen pénzeli az Ukrán háborút (Fotó: AFP)

Orbán Viktor posztja szerint nem ez az első bizalmatlansági indítvány az elnök ellen, és ez nem is meglepő, hiszen „a bűnlajstroma hosszú”. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy Ursula von der Leyen „a zöld őrülettel megfojtotta az európai ipart, katasztrofális megállapodást kötött az amerikaiakkal, engedi be a migránsokat, és évek óta önti a pénzt az orosz–ukrán háborúba”.

A miniszterelnök szerint „a balliberálisok ma is megvédik majd az Elnök Asszonyt”, ugyanúgy, ahogy a Tisza Párt elnökét védték a mentelmi szavazáson. Úgy vélte, közös céljuk, hogy minden tagállamot „befogjanak a brüsszeli járomba”, és ha ez sikerül, akkor „mindent lehet” – adót emelni, migránsokat beengedni, a háborút pénzelni.

Orbán Viktor posztja végén hozzátette: „Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Előbb a mai szavazáson, aztán az októberi Békemeneten.”