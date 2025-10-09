Orbán Viktor: Ma újra beindul a brüsszeli mosoda

Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta, hogy a keddi mentelmi szavazás után – amelyen a képviselők megszavazták, hogy Magyar Péter megtarthassa a mentelmi jogát – ma újra „beindul a brüsszeli mosoda”. A miniszterelnök szerint ezúttal Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét próbálják „tisztára mosni”.
Orbán Viktor posztja szerint nem ez az első bizalmatlansági indítvány az elnök ellen, és ez nem is meglepő, hiszen „a bűnlajstroma hosszú”. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy Ursula von der Leyen „a zöld őrülettel megfojtotta az európai ipart, katasztrofális megállapodást kötött az amerikaiakkal, engedi be a migránsokat, és évek óta önti a pénzt az orosz–ukrán háborúba”.
A miniszterelnök szerint „a balliberálisok ma is megvédik majd az Elnök Asszonyt”, ugyanúgy, ahogy a Tisza Párt elnökét védték a mentelmi szavazáson. Úgy vélte, közös céljuk, hogy minden tagállamot „befogjanak a brüsszeli járomba”, és ha ez sikerül, akkor „mindent lehet” – adót emelni, migránsokat beengedni, a háborút pénzelni.
Orbán Viktor posztja végén hozzátette: „Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk. Előbb a mai szavazáson, aztán az októberi Békemeneten.”