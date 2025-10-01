Orbán az EU-csúcson: Magyarország szuverén állam, külföldi nyomásra sem állítjuk le az orosz olaj vásárlását

„Indulás Koppenhágába, az Európai Tanács ülésére. Zelenszkij elnök is jelen lesz” – írta miniszterelnök szerdán reggel a közösségi oldalán.

A magyar álláspont világos:

nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával.

nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába.

nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába

- írta a magyar kormányfő a Facebookon.



Orbán Viktor a világháborús veszélyről

A miniszterelnök helyszíni villáminterjújában arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi feszült nemzetközi helyzetben „már egyetlen hiba is világháborút idézhet elő”. Orbán Viktor szerint ha egy komoly szereplő, például Magyarország hibát követne el, az esélyt teremthet egy világméretű konfliktus kirobbanására” - mondta.



Egyedi, de nem egyedülálló a magyar álláspont Ukrajna kapcsán

Ukrajnával kapcsolatban a kormányfő kiemelte, hogy a magyar álláspont több tekintetben is ellentétes másokéval, például abban a vonatkozásban, hogy adjunk több pénzt Ukrajnának, vagy hogy gyorsítsuk fel Ukrajna uniós csatlakozását, és ennek a következményeként pedig az, hogy ne vásároljunk olajat, illetve földgázt Oroszországtól.

Ezek mind ellentétesek Magyarország érdekeivel, és ezekre nekem nemet kell mondanom"

– húzta alá Orbán Viktor.

Ezt hívják itt ketrecharcnak. Ráadásul itt minden irányból támadnak"

– hangsúlyozta.

Az orosz olaj és földgázellátás megszüntetésére vonatkozó kérdésre Orbán Viktor azt válaszolta, hogy miután

Magyarország szuverén állam, külföldi nyomásra sem állítja le az orosz olaj és gáz érkezését.

Hozzátette, hazánknak nincs más lehetősége: a horvátoktól tudunk ugyan nyersanyagot szerezni, de keveset, hiszen nincs tengeri kikötőnk, így csak „erre az egyetlen vezetékre támaszkodhatunk”.



Kemény nap vár ránk Koppenhágában

Orbán Viktor szerint ez egy kemény nap lesz, de „majd megküzdünk vele”. Hozzátette: minden uniós bővítési folyamat azonos jogi rend szerint zajlott eddig, minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni. Orbán Viktor szerint ráadásul Ukrajna nem tekinthető szuverén államnak. Úgy fogalmazott:

ha az Európai Unió ma délután megszüntetné az ország támogatását, Ukrajna megszűnne létezni. Ukrajnának ugyanis most nincs keleti határa, nem tudni, mennyien élnek benne, és nem képes önállóan megállni a lábán.

Arra a felvetésre, hogy az EU Magyarország megkerülésével is elkezdheti Ukrajna gyorsított felvételét az EU-tagfelvételi folyamatát, Orbán Viktor kifejtette: szerinte a jogi trükközés, „az nem megy, bár látok erre vonatkozó nyilatkozatokat is”. Minden bővítési folyamat azonos jogi rendszer szerint zajlott eddig, minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam hozzájárulása, és ezen nem lehet változtatni.