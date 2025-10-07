Orbán Viktor üzent Magyar Péternek: Egyet se félj, Brüsszel kimos a bajból!

„Ma a Brüsszelt támogató politika vezetőjének fogják a kezét Brüsszelben, a mentelmi joggal. Példátlan eset, hogy nem adják ki a mentelmi jogát egy Magyarországon köztörvényes gyanúsítás alá helyezett személlyel szemben” – mondta a miniszterelnök egy korábbi beszédében.
„És ha kiadják, akkor Magyarországon oda kell állni a jogrendszer elé”
– tette hozzá a kormányfő.
A bennfentes kereskedés – lopás. Egyetlen dolog menti meg ma az ellenzék vezetőjét attól, hogy ez bekövetkezzen: az európai mentelmi jog”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.