Orbán Viktor üzent Magyar Péternek: Egyet se félj, Brüsszel kimos a bajból!

„Így zsarolják a mentelmi huszárt. Csak el kell indulni a választáson és azt csinálni, amit Brüsszelben mondanak. Szégyen”. Így reagált Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán arra, hogy az Európai Parlament baloldali többsége kedden ismét megszavazta Magyar Péter EP-képviselői mentelmi jogának fenntartását.

Vágólapra másolva!

„Ma a Brüsszelt támogató politika vezetőjének fogják a kezét Brüsszelben, a mentelmi joggal. Példátlan eset, hogy nem adják ki a mentelmi jogát egy Magyarországon köztörvényes gyanúsítás alá helyezett személlyel szemben” – mondta a miniszterelnök egy korábbi beszédében. Magyar Péter, a Tisza Párt képviselője az Európai Parlament alkotmányügyi bizottságának (AFCO) alakuló ülésén Brüsszelben 2024. július 23-án. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka) „És ha kiadják, akkor Magyarországon oda kell állni a jogrendszer elé” – tette hozzá a kormányfő. A bennfentes kereskedés – lopás. Egyetlen dolog menti meg ma az ellenzék vezetőjét attól, hogy ez bekövetkezzen: az európai mentelmi jog” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!