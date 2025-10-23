Soha nem látott tömeg gyűlt össze az október 23-ai Békemenet végén, amikor Orbán Viktor beszéde alatt a Kossuth tér és az Alkotmány utca zsúfolásig megtelt a patrióta oldal támogatóival. A résztvevők száma jóval meghaladta a Tisza Párt által szervezett Nemzeti menet létszámát, a menet útvonala pedig jelentősen szélesebb volt, mint az ellenzéki rendezvényé.

Orbán Viktor: Szívek dobognak együtt. Magyar szívek.



Orbán Viktor beszéde alatt a Kossuth tér és az Alkotmány utca zsúfolásig megtelt

Orbán Viktor a közösségi oldalán egy képgalériát is megosztott az eseményről.

Szívek dobognak együtt. Magyar szívek”

- írta a miniszterelnök a képek mellé.

A kormányfő a Kossuth téren elmondott beszédében világossá tette, hogy a kormány a nemzeti érdekeket képviselve továbbra is szembeszáll a brüsszeli háborús elképzelésekkel, és nem hajlandó feladni a magyar békepárti politikát. Orbán Viktor szerint Magyarország jövőjét az idegen érdekek helyett csakis a magyar emberek döntései határozhatják meg.

A szervezők és elemzők egyaránt történelmi jelentőségűnek nevezték az október 23-ai Békemenetet. A rendezvény résztvevőinek a létszáma a hazai politikai erőviszonyok szimbolikus kifejeződésévé vált, megmutatva, hogy a patrióta tábor ereje, mozgósítási képessége és egysége látványosan meghaladta az ellenzékét.

A hatalmas tömegdemonstráció egyúttal megüzente Brüsszelnek, hogy a magyar kormány békepárti álláspontja mögött széles társadalmi támogatottság áll.