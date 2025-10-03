Hírlevél

Orbán Viktor

A magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal

A magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Ugyanakkor javasolta, hogy a britek és a törökök mintájára kössenek stratégiai megállapodást Ukrajnával.
Orbán Viktorkossuth rádióminiszterelnöki interjúEU-csatlakozásstratégiai megállapodásUkrajna

A miniszterelnök kifejtette: az ukránok sorsa az, hogy Oroszország mellett élnek és folyamatosan háborúban vannak az oroszokkal. Ezen mi nem tudunk változtatni és az nem segítség, ha mi a nyakunkba vesszük azt, amitől ők szenvednek – mutatott rá.

Ursula von der Leyen (B) és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen (b), az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Kijelentette: 

Magyarországot meg akarja kímélni attól, hogy az ukránokkal egy szövetségi rendszerben háborúban álljon az oroszokkal. 

Ha ugyanis egy szövetségi rendszerben vagyunk, előbb-utóbb katonákat kell küldeni, és mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért – fogalmazott a kormányfő.

Menczer: Indul az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen

„Pénzből is annyit akarunk adni, amennyit tudunk, nem támaszthatnak jogot arra, hogy a magyar emberek zsebéből kivegyék a pénzt, mert nekik erre szükségük van.”

Azt javasolja, hogy kössenek az ukránokkal stratégiai megállapodást, hasonlóan a britekhez vagy a törökökhöz. 

Ez nem példátlan, de ne vegyék fel őket – hangsúlyozta, kiemelve: akármit találnak ki, ehhez az állásponthoz a magyaroknak, mint minden más népnek, joga van.

Orbán Viktor megtette az első lépést Brüsszel háborús tervei ellen

A miniszterelnök arról is beszélt: egyre több ország érzi úgy, mint Magyarország, hogy bele fogunk sodródni egy háborúba, és előbb-utóbb jönnek haza a koporsók, benne a meghalt, elesett fiatalokkal. Ez a veszély egyre nő, és nem akarják ezt vállalni – tette hozzá.

 

