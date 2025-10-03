A magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal

A miniszterelnök kifejtette: az ukránok sorsa az, hogy Oroszország mellett élnek és folyamatosan háborúban vannak az oroszokkal. Ezen mi nem tudunk változtatni és az nem segítség, ha mi a nyakunkba vesszük azt, amitől ők szenvednek – mutatott rá.

Ursula von der Leyen (b), az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Kijelentette:

Magyarországot meg akarja kímélni attól, hogy az ukránokkal egy szövetségi rendszerben háborúban álljon az oroszokkal.

Ha ugyanis egy szövetségi rendszerben vagyunk, előbb-utóbb katonákat kell küldeni, és mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért – fogalmazott a kormányfő.