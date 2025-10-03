A magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal

A miniszterelnök kifejtette: az ukránok sorsa az, hogy Oroszország mellett élnek és folyamatosan háborúban vannak az oroszokkal. Ezen mi nem tudunk változtatni és az nem segítség, ha mi a nyakunkba vesszük azt, amitől ők szenvednek – mutatott rá.
Kijelentette:
Magyarországot meg akarja kímélni attól, hogy az ukránokkal egy szövetségi rendszerben háborúban álljon az oroszokkal.
Ha ugyanis egy szövetségi rendszerben vagyunk, előbb-utóbb katonákat kell küldeni, és mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért – fogalmazott a kormányfő.
„Pénzből is annyit akarunk adni, amennyit tudunk, nem támaszthatnak jogot arra, hogy a magyar emberek zsebéből kivegyék a pénzt, mert nekik erre szükségük van.”
Azt javasolja, hogy kössenek az ukránokkal stratégiai megállapodást, hasonlóan a britekhez vagy a törökökhöz.
Ez nem példátlan, de ne vegyék fel őket – hangsúlyozta, kiemelve: akármit találnak ki, ehhez az állásponthoz a magyaroknak, mint minden más népnek, joga van.
A miniszterelnök arról is beszélt: egyre több ország érzi úgy, mint Magyarország, hogy bele fogunk sodródni egy háborúba, és előbb-utóbb jönnek haza a koporsók, benne a meghalt, elesett fiatalokkal. Ez a veszély egyre nő, és nem akarják ezt vállalni – tette hozzá.