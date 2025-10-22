Orbán Viktor fontos üzenetet küldött a békecsúcsról és a Békemenetről

Orbán Viktor arról számolt be, hogy Washingtonban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter folytatja a budapesti békecsúcs előkészületeit. „Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük” – fogalmazott a miniszterelnök a legújabb Facebook bejegyzésében.

Fotó: Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Orbán szerint a béke ügye most különösen fontos, és Magyarország a világ előtt is megmutatja, hogy a béke pártján áll.

Holnap, a Békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak. Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!

– írta.