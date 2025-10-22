Orbán Viktor fontos üzenetet küldött a békecsúcsról és a Békemenetről

Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint Magyarország a béke szigete, és Budapestre nem véletlenül esett a választás a készülő budapesti békecsúcs helyszíneként. A miniszterelnök közölte, hogy az előkészületek folytatódnak, az időpont azonban még bizonytalan. Továbbá a holnapi Békemenetrőlis üzent.
Orbán Viktor arról számolt be, hogy Washingtonban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter folytatja a budapesti békecsúcs előkészületeit. „Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük” – fogalmazott a miniszterelnök a legújabb Facebook bejegyzésében.

Orbán szerint a béke ügye most különösen fontos, és Magyarország a világ előtt is megmutatja, hogy a béke pártján áll.

Holnap, a Békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak. Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!

 – írta.

 

