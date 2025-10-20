Orbán Viktor: Ha sikerül a békecsúcs, véget érhet a drágaság korszaka

„Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?” A budapesti békecsúcs bejelentése óta a balos elemzőknek és politikusoknak ez az egy kérdés maradt, amivel kereshetik a kákán a csomót. Nézzük hát, hogyan is? – tette fel a kérdést Orbán Viktor hétfői közösségimédia-bejegyzésében.
Majd sorolta, hogy a háború miatt:
- „drágult az energia és a gáz ára,
- kilőtt az infláció,
- buktunk a szankciókon,
- kevesebbet tudtunk kereskedni,
- megugrott az állampapírok kamata,
- drágább lett az ország finanszírozása.”
Orbán Viktor: Magyarország alapvető egzisztenciális érdeke a békecsúcs sikere
„Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez. Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz”
– hangsúlyozta, végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon.
„Tegyünk meg mindent érte!”
– zárta bejegyzését Orbán Viktor.