Orbán Viktor: Ha sikerül a békecsúcs, véget érhet a drágaság korszaka

„Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?” A budapesti békecsúcs bejelentése óta a balos elemzőknek és politikusoknak ez az egy kérdés maradt, amivel kereshetik a kákán a csomót. Nézzük hát, hogyan is? – tette fel a kérdést Orbán Viktor hétfői közösségimédia-bejegyzésében.

Orbán Viktor: Magyarország alapvető egzisztenciális érdeke a békecsúcs sikere

Fotó: Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Majd sorolta, hogy a háború miatt:

„drágult az energia és a gáz ára,

kilőtt az infláció,

buktunk a szankciókon,

kevesebbet tudtunk kereskedni,

megugrott az állampapírok kamata,

drágább lett az ország finanszírozása.”

Orbán Viktor: Magyarország alapvető egzisztenciális érdeke a békecsúcs sikere

„Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez. Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz”

– hangsúlyozta, végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon.

„Tegyünk meg mindent érte!”

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.