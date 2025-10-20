Orbán Viktor: Ha sikerül a békecsúcs, véget érhet a drágaság korszaka

Hírlevél

A miniszterelnök hétfői közösségimédia-bejegyzésében elmondta, miért rendkívül fontos a békecsúcs sikere. Orbán Viktor a kétkedőknek és a balos elemzőknek, politikusoknak is megválaszolta az egyetlen megmaradt kérdésüket.
„Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?” A budapesti békecsúcs bejelentése óta a balos elemzőknek és politikusoknak ez az egy kérdés maradt, amivel kereshetik a kákán a csomót. Nézzük hát, hogyan is? – tette fel a kérdést Orbán Viktor hétfői közösségimédia-bejegyzésében.

Orbán Viktor: Magyarország alapvető egzisztenciális érdeke a békecsúcs sikere
Majd sorolta, hogy a háború miatt:

  • „drágult az energia és a gáz ára,
  • kilőtt az infláció,
  • buktunk a szankciókon,
  • kevesebbet tudtunk kereskedni,
  • megugrott az állampapírok kamata,
  • drágább lett az ország finanszírozása.”

Orbán Viktor: Magyarország alapvető egzisztenciális érdeke a békecsúcs sikere

„Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez. Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz”

– hangsúlyozta, végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon.

„Tegyünk meg mindent érte!”

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

 

 

