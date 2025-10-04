Orbán Viktor újabb kemény üzenetet küldött Brüsszelnek – csak pislognak

Orbán Viktor ismét világossá tette: Magyarország a béke pártján áll, és nem hagyja, hogy belesodorják a háborúba. A miniszterelnök Facebook-posztjában hangsúlyozta: „Forró ősz előtt állunk. A brüsszeliek vérszemet kaptak. Kész a háborús stratégiájuk: Ukrajnát be akarják nyomni az unióba, hogy teletömjék pénzzel és fegyverrel. Az oroszok meg majd kifáradnak. Arról híresek.”

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnök. Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Koppenhágában is nemet mondott

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a dán fővárosban is világossá tette: Magyarország nem támogatja a háborús terveket.

Koppenhágában világossá tettem, hogy ebből mi nem kérünk. De világossá kell tegyük újra és újra.”

– fogalmazott.

Orbán szerint csak a kitartás biztosítja, hogy kimaradjunk a fegyveres konfliktusból.

A nemzet védelme nem kampány

A miniszterelnök leszögezte, hogy Brüsszel téved, amikor azt hiszi, mindez pusztán választási kampány része.

A brüsszeliek azt hiszik a választások miatt csináljuk. Hogy ez a magyaroknak csak egy kampány. Hát nem az. Ez a magyar emberek, a magyar családok, az egész nemzet érdeke.”

A történelem tanulsága

Orbán Viktor emlékeztetett: a magyar nemzet a XX. században kétszer már súlyos árat fizetett a háborús kalandokért.

Kétszer már megégettük magunkat. Harmadszor nem fogjuk.”

– figyelmeztetett.

A kormányfő szerint a történelem tapasztalata arra kötelezi Magyarországot, hogy következetesen a béke mellett álljon.

Aláírásgyűjtés a békéért

Orbán Viktor arra biztatta a magyarokat, hogy vegyenek részt a békepárti kezdeményezésben.

Aláírásgyűjtésre fel!”

– zárta bejegyzését a miniszterelnök. Ez a felhívás újabb bizonyítéka annak, hogy Magyarország a nemzeti érdekek védelmében mozgósítja polgárait.