Orbán Viktor újabb kemény üzenetet küldött Brüsszelnek – csak pislognak

Orbán Viktor ismét világossá tette: Magyarország a béke pártján áll, és nem hagyja, hogy belesodorják a háborúba. A miniszterelnök Facebook-posztjában hangsúlyozta: „Forró ősz előtt állunk. A brüsszeliek vérszemet kaptak. Kész a háborús stratégiájuk: Ukrajnát be akarják nyomni az unióba, hogy teletömjék pénzzel és fegyverrel. Az oroszok meg majd kifáradnak. Arról híresek.”
A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a dán fővárosban is világossá tette: Magyarország nem támogatja a háborús terveket.
Koppenhágában világossá tettem, hogy ebből mi nem kérünk. De világossá kell tegyük újra és újra.”
– fogalmazott.
Orbán szerint csak a kitartás biztosítja, hogy kimaradjunk a fegyveres konfliktusból.
A miniszterelnök leszögezte, hogy Brüsszel téved, amikor azt hiszi, mindez pusztán választási kampány része.
A brüsszeliek azt hiszik a választások miatt csináljuk. Hogy ez a magyaroknak csak egy kampány. Hát nem az. Ez a magyar emberek, a magyar családok, az egész nemzet érdeke.”
Orbán Viktor emlékeztetett: a magyar nemzet a XX. században kétszer már súlyos árat fizetett a háborús kalandokért.
Kétszer már megégettük magunkat. Harmadszor nem fogjuk.”
– figyelmeztetett.
A kormányfő szerint a történelem tapasztalata arra kötelezi Magyarországot, hogy következetesen a béke mellett álljon.
Orbán Viktor arra biztatta a magyarokat, hogy vegyenek részt a békepárti kezdeményezésben.
Aláírásgyűjtésre fel!”
– zárta bejegyzését a miniszterelnök. Ez a felhívás újabb bizonyítéka annak, hogy Magyarország a nemzeti érdekek védelmében mozgósítja polgárait.