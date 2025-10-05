Orbán Viktor: Magyarország története és kereszténysége elválaszthatatlan

Ma délután a várnegyed felújítási munkálatainak befejezéseként ünnepélyesen újraszentelték a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. A ceremónia keretében felszentelték a Szent György Kápolnát, az altemplomot, valamint a „Trónon ülő Istenanya” szobrot is. Orbán Viktor ünnepi beszédet mondott az eseményen.
Udvardy György veszprémi érsek és Porga Gyula polgármester is szólt az ünnepségen, majd Orbán Viktor miniszterelnök lépett a pulpitushoz.
Orbán Viktor a beszédében azt állította: Magyarország története és a kereszténység nem két külön szál, hanem egyazon szövet fonalai. Kifejtette, hogy államalapításunk idején a kereszténység felvétele nem csupán vallási, hanem politikai és sorsdöntő lépés volt.
A miniszterelnök kritikával illette azokat az erőket, amelyek szerinte támadják a keresztény közösségeket.
Nem adunk egy négyzetcentiméternyi teret sem a keresztény közösségek zaklatásának”
– mondta.
Hangsúlyozta: Európában vannak, akik meg akarják fosztani a kereszténységet iránytűszerepétől, de Magyarország ebben nem követi a nyugati trendeket.
Orbán Viktor méltatta Veszprémet és a helyi közösséget: mint mondta, a veszprémiek eddig is jól szolgálták az országot, és így lesz a jövőben is. A felújított főszékesegyház szerinte nem csupán épület, hanem jelkép: „emeli a város fölé” és „felemeli a tekintetet magasabb célokra”.