Orbán Viktor: Magyarország története és kereszténysége elválaszthatatlan

Ma délután a várnegyed felújítási munkálatainak befejezéseként ünnepélyesen újraszentelték a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. A ceremónia keretében felszentelték a Szent György Kápolnát, az altemplomot, valamint a „Trónon ülő Istenanya” szobrot is. Orbán Viktor ünnepi beszédet mondott az eseményen.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése alkalmából rendezett ünnepségen az Érseki Palota Dísztermében 2025. október 5-én

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fisher Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Udvardy György veszprémi érsek és Porga Gyula polgármester is szólt az ünnepségen, majd Orbán Viktor miniszterelnök lépett a pulpitushoz.

A történelem és hit egysége

Orbán Viktor a beszédében azt állította: Magyarország története és a kereszténység nem két külön szál, hanem egyazon szövet fonalai. Kifejtette, hogy államalapításunk idején a kereszténység felvétele nem csupán vallási, hanem politikai és sorsdöntő lépés volt.

Orbán Viktor Magyarország keresztény alapjait hangsúlyozta

A miniszterelnök kritikával illette azokat az erőket, amelyek szerinte támadják a keresztény közösségeket.

Nem adunk egy négyzetcentiméternyi teret sem a keresztény közösségek zaklatásának”

– mondta.

Hangsúlyozta: Európában vannak, akik meg akarják fosztani a kereszténységet iránytűszerepétől, de Magyarország ebben nem követi a nyugati trendeket.

A hely és a közösség szerepe

Orbán Viktor méltatta Veszprémet és a helyi közösséget: mint mondta, a veszprémiek eddig is jól szolgálták az országot, és így lesz a jövőben is. A felújított főszékesegyház szerinte nem csupán épület, hanem jelkép: „emeli a város fölé” és „felemeli a tekintetet magasabb célokra”.