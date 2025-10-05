Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Magyarország története és kereszténysége elválaszthatatlan

17 perce
Olvasási idő: 5 perc
Ma délután a miniszterelnök a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelésén tartott ünnepi beszédet, amelyben a magyar államiság és a keresztény identitás összefonódását hangsúlyozta. Orbán Viktor a Facebookon megosztott képekkel illusztrálta gondolatait, s kiemelte: a hit nem elválasztható a magyar történelemtől. Az eseményről közzétett miniszterelnöki kommentár így szólt: „Magyarország története és a kereszténység nem két különálló szál, hanem egyazon szövet …”
Orbán ViktorVeszprémUdvardy GyörgybeszédMagyarország

Ma délután a várnegyed felújítási munkálatainak befejezéseként ünnepélyesen újraszentelték a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. A ceremónia keretében felszentelték a Szent György Kápolnát, az altemplomot, valamint a „Trónon ülő Istenanya” szobrot is. Orbán Viktor ünnepi beszédet mondott az eseményen.

Orbán
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése alkalmából rendezett ünnepségen az Érseki Palota Dísztermében 2025. október 5-én 
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fisher Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Udvardy György veszprémi érsek és Porga Gyula polgármester is szólt az ünnepségen, majd Orbán Viktor miniszterelnök lépett a pulpitushoz. 

A történelem és hit egysége

Orbán Viktor a beszédében azt állította: Magyarország története és a kereszténység nem két külön szál, hanem egyazon szövet fonalai.  Kifejtette, hogy államalapításunk idején a kereszténység felvétele nem csupán vallási, hanem politikai és sorsdöntő lépés volt. 

Orbán Viktor Magyarország keresztény alapjait hangsúlyozta

A miniszterelnök kritikával illette azokat az erőket, amelyek szerinte támadják a keresztény közösségeket.

Nem adunk egy négyzetcentiméternyi teret sem a keresztény közösségek zaklatásának”

– mondta. 

Hangsúlyozta: Európában vannak, akik meg akarják fosztani a kereszténységet iránytűszerepétől, de Magyarország ebben nem követi a nyugati trendeket. 

A hely és a közösség szerepe

Orbán Viktor méltatta Veszprémet és a helyi közösséget: mint mondta, a veszprémiek eddig is jól szolgálták az országot, és így lesz a jövőben is. A felújított főszékesegyház szerinte nem csupán épület, hanem jelkép: „emeli a város fölé” és „felemeli a tekintetet magasabb célokra”. 

 

