Orbán Viktor: Égnek a vonalak, Magyarország készen áll!

„Tegnap Trump elnökkel egyeztettem telefonon, ma Putyin elnök következik. Az előkészületeket megkezdtük” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán pénteken arra reflektálva, hogy Budapest lesz a házigazdája az amerikai és az orosz államfő csúcstalálkozójának.
„Budapesti Békecsúcs. Égnek a vonalak!
Magyarország készen áll!”
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán pénteken.
A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjúban kifejtette: nem is nagyon volt más lehetőség, mint hogy Budapesten tartsák az amerikai–orosz találkozót.
A magyar főváros ugyanis ma az egyetlen hely Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani.
Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország, amely három éve konzekvensen, nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke mellett áll – jelentette ki Orbán Viktor.
