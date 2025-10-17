Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Budapesten érhet véget az orosz–ukrán háború

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Égnek a vonalak, Magyarország készen áll!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Tegnap Trump elnökkel egyeztettem telefonon, ma Putyin elnök következik. Az előkészületeket megkezdtük” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán pénteken arra reflektálva, hogy Budapest lesz a házigazdája az amerikai és az orosz államfő csúcstalálkozójának.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorbékecsúcsBudapesti békecsúcsBudapestDonald TrumpVlagyimir Putyin

„Budapesti Békecsúcs. Égnek a vonalak!

Magyarország készen áll!” 

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán pénteken.

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjúban kifejtette: nem is nagyon volt más lehetőség, mint hogy Budapesten tartsák az amerikai–orosz találkozót. 

A magyar főváros ugyanis ma az egyetlen hely Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani. 

Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország, amely három éve konzekvensen, nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke mellett áll – jelentette ki Orbán Viktor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!