Orbán Viktor: Égnek a vonalak, Magyarország készen áll!

„Budapesti Békecsúcs. Égnek a vonalak!

Magyarország készen áll!”

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán pénteken.

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjúban kifejtette: nem is nagyon volt más lehetőség, mint hogy Budapesten tartsák az amerikai–orosz találkozót.

A magyar főváros ugyanis ma az egyetlen hely Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani.

Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország, amely három éve konzekvensen, nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke mellett áll – jelentette ki Orbán Viktor.