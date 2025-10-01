Orbán Viktor megszólalt az EU-csúcsról: Ketrecharc lesz

„Ketrecharc lesz” – így jellemezte a szerdán kezdődő koppenhágai EU-csúcsot Orbán Viktor a legfrissebb Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök szerint baljós előjelek mutatják, hogy az uniós vezetők egyre inkább a háború irányába viszik Európát.

Orbán Viktor: Magyarország nem enged Ukrajnának

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher

A Bizottság elnöke arról beszélt, hogy „Európa harcban áll”. A lengyel miniszterelnök kijelentette, „el kell ismernünk, hogy az orosz–ukrán a mi háborúnk”. A svéd kormányfő pedig azt mondta, „fokozni kell a nyomást Magyarországon”, hogy Ukrajna EU-csatlakozásában előrelépés születhessen. Orbán ezekre reagálva hangsúlyozta:

A magyar valóság az, hogy a szomszédban nem a mi háborúnkat vívják.

A dán fővárosban zajló csúcstalálkozó fő témái az EU közös védelme és Ukrajna támogatása. António Costa, az Európai Tanács elnöke úgy fogalmazott, a provokációk és fenyegetések arra mutatnak rá, hogy az Uniónak gyorsítania kell védelmi képességeinek fejlesztését. Az ülésen videókapcsolaton keresztül felszólal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, aki másnap az Európai Politikai Közösség találkozójára személyesen is Koppenhágába érkezik.

Az uniós vezetők újra napirendre veszik Ukrajna csatlakozási tárgyalásait. Brüsszelben már készül egy olyan terv, amely a minősített többségi szavazás kiterjesztésével megkerülné Magyarország vétóját. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban leszögezte: „A magyarok pénzét nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem.”