Menczer Tamás: Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot – videó

„Magyarország történelmet csinál. Egy tízmilliós ország a világpolitikában a Orbán Viktornak köszönhetően messze azon súly felett szerepel, amit a népessége, a hadereje vagy a gazdasági ereje predesztinálná” – mondta Menczer Tamás, a Fidesz-frakció szóvivője.

Menczer Tamás szerint Orbán Viktor békepárti politikájának köszönhető, hogy Magyarország a világpolitikában súlyán felül szerepel.

Hozzátette:

Messze ezen a súlyon, ezen a pozíción felül vagyunk, azért, mert Orbán Viktor azt a békepárti politikát és más sorsdöntő kérdésekben is azt a helyes politikát képviselte, amit képviselt, és ezt ma már egyre többen látják.

A békepárti álláspont fontosságát hangsúlyozta

Menczer Tamás szerint Magyarország azért tud a nemzetközi politikában meghatározó szerepet betölteni, mert következetesen a béke és a nemzeti érdek mellett áll.

A békepárti politika nemcsak morálisan, hanem stratégiailag is helyes út

– fogalmazott.

A szóvivő kijelentése szerint a kormány célja, hogy az ország a jövőben is olyan irányvonalat kövessen, amely a stabilitást és a biztonságot szolgálja.