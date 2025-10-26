Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Menczer Tamás

Sűrű napja lesz Orbán Viktornak hétfőn – mutatjuk, miért

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. „Orbán Viktor holnap újra elszigetelődik” – jelezte ennek kapcsán Menczer Tamás Facebook bejegyzésében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásmagánaudenciaOrbán ViktorGiorgia Melonipápa

Menczer Tamás azzal a hírrel kapcsolatban posztolt, hogy Orbán Viktor Rómában nem csak munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, hanem magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa is.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban., A general view shows people attending a Holy mass led by Pope Leo XIV for the beginning of his pontificate, in St Peter's square in The Vatican on May 18, 2025. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban.
Fotó: ALBERTO PIZZOLI / Alberto PIZZOLI / AFP)

„Orbán Viktor holnap újra elszigetelődik”

A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!