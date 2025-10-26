Sűrű napja lesz Orbán Viktornak hétfőn – mutatjuk, miért

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. „Orbán Viktor holnap újra elszigetelődik” – jelezte ennek kapcsán Menczer Tamás Facebook bejegyzésében.
Menczer Tamás azzal a hírrel kapcsolatban posztolt, hogy Orbán Viktor Rómában nem csak munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, hanem magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa is.
A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.
A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.
