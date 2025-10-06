Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor

Orbán Viktor megérkezett Azerbajdzsánba

A miniszterelnök a Türk Államok Szervezetének a csúcstalálkozóján vesz részt.
Orbán Viktor megérkezett Azerbajdzsánba. A miniszterelnök a Türk Államok Szervezetének a csúcstalálkozóján vesz részt.

A magyar kormányfő egy látványos képgalériát osztott meg minderről a közösségi oldalain, íme:

Orbán Viktor október 6-7-én részt vesz a Türk Államok Szervezetének tizenkettedik csúcstalálkozóján, Azerbajdzsánban – tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A látogatás során Magyarország miniszterelnöke kétoldalú tárgyalást folytat Ilham Alijevvel, az Azerbajdzsáni Köztársaság elnökével is.

 

