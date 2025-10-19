Hírlevél

Rendkívüli!

Most érkezett: meghalt a kilencvenes és kétezres évek egyik ikonikus zenészlegendája

Orbán Viktor

Orbán Viktor meglepő dolgot árult el a Zánkai Erzsébet-táborról

1 órája
A miniszterelnök a Zánkai Erzsébet-táborban indította útjára a második Harcosok Klubja edzőtábort, ahol egy személyes emléket is megosztott követőivel.
Orbán Viktorharcosok klubjaZánkai Erzsébet-táborbanEdzőtábor

A Harcosok Klubja edzőtábor második alkalommal került megrendezésre, ezúttal a Zánkai Erzsébet-tábor adott otthont az eseménynek. Orbán Viktor  közösségi oldalára feltett videóban számolt be érkezéséről.

Orbán Viktor
Ezúttal a Zánkai Erzsébet tábor ad otthon a Harcosok Klubja edzőtáborának, amit ismét meglátogatott Orbán Viktor miniszterelnök. 
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Úttörő táborban voltam itt utoljára” 

– emlékezett vissza a miniszterelnök mosolyogva az 1973-as élményére.

Folytatódik a Harcosok Klubja edzőtábor – Orbán Viktor is üzent

A tábor szombaton vette kezdetét, és a program a következő napokban is folytatódik, várhatóan egyre szélesebb körű érdeklődés mellett. A kezdeményezés korábbi állomása Sátoraljaújhely volt, ahol nagy érdeklődés kísérte a programokat, így ez alkalommal még magasabb a résztvevők száma.

