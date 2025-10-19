Orbán Viktor meglepő dolgot árult el a Zánkai Erzsébet-táborról

A tábor szombaton vette kezdetét, és a program a következő napokban is folytatódik, várhatóan egyre szélesebb körű érdeklődés mellett. A kezdeményezés korábbi állomása Sátoraljaújhely volt, ahol nagy érdeklődés kísérte a programokat, így ez alkalommal még magasabb a résztvevők száma.