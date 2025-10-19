Orbán Viktor meglepő dolgot árult el a Zánkai Erzsébet-táborról

A miniszterelnök a Zánkai Erzsébet-táborban indította útjára a második Harcosok Klubja edzőtábort, ahol egy személyes emléket is megosztott követőivel.
A Harcosok Klubja edzőtábor második alkalommal került megrendezésre, ezúttal a Zánkai Erzsébet-tábor adott otthont az eseménynek. Orbán Viktor közösségi oldalára feltett videóban számolt be érkezéséről.
Úttörő táborban voltam itt utoljára”
– emlékezett vissza a miniszterelnök mosolyogva az 1973-as élményére.
A tábor szombaton vette kezdetét, és a program a következő napokban is folytatódik, várhatóan egyre szélesebb körű érdeklődés mellett. A kezdeményezés korábbi állomása Sátoraljaújhely volt, ahol nagy érdeklődés kísérte a programokat, így ez alkalommal még magasabb a résztvevők száma.
