Orbán Viktor: Magyarország a háborúellenes koalíció élén áll

Orbán Viktor a háborúellenes álláspontját ismét megerősítette a legújabb Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök szerint a világ fokozatosan hozzászokik a katonai konfliktusokhoz, ami minden eddiginél nagyobb veszélyt jelent.



Fotó: Orbán Viktor/Facebook / Orbán Viktor/Facebook

Az elmúlt két évtizedben egyre-másra ütik fel a fejüket a háborúk szerte a világban, a Kaukázustól a Közel-Keleten át egészen a szomszédunkban három éve pusztító orosz–ukrán háborúig

– írta Orbán Viktor.

A kormányfő szerint a pusztításról és az áldozatokról szóló hírek és képek lassan érzéketlenné teszik az embereket. „Először megrendülünk, aztán csak szomorkodunk, végül lassan megszokjuk” – fogalmazott.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a háborúellenes politika Magyarország érdeke, mert a háborúk „olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon”. A kormány célja, hogy megőrizze hazánk békéjét, ezért nem kíván „együtt úszni a brüsszeli fősodorral”.

A miniszterelnök elmondta, hogy a háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervez, és ennek részleteiről ma Rómában tárgyal. „Magyarország erőfeszítéseiről ma beszámolok a Szentatyának, majd Olaszország miniszterelnökének” – írta Orbán Viktor.