Orbán Viktor Trump kitartását méltatta a béketárgyalásokon

Orbán Viktor szerint Donald Trump elnök példát mutatott a világnak Egyiptomban. A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott, Trump sikere azt üzeni, hogy a béketárgyalás nem sprint, hanem maraton. A fő kulcs az állhatatosság – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Donald Trump és Orbán Viktor Forrás: Facebook

„A kudarc nem a levonulásra, hanem a folytatásra ad okot” – írta a miniszterelnök, aki szerint az európai vezetőkből hiányzik ez a fajta kitartás. „Ha valami nem úgy megy, ahogy ők gondolják, megsértődnek és levonulnak. Így nem lehet” – tette hozzá Orbán Viktor.

A bejegyzés végén a miniszterelnök munkára szólította fel az európaiakat, és példaként állította Trump elnök hozzáállását: „Újra és újra neki kell veselkedni. Előbb-utóbb bejön.”