Orbán Viktor: Sok európai nemzet „a fél karját odaadná”, ha migránsmentes hazája lehetne

– Ma európaiak milliói, Portugáliától Németországon át fel Litvániáig, ilyen politikai erőt és mozgalmat szeretnének a maguk számára – jelentette ki Facebook-videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök a tegnapi, Békemeneten mondott beszédéből töltött fel egy felvételt, amelyen a magyar jobboldalt méltatja.

A Békemenet vonulói a Margit hídon, ahogy a Kossuth térre vonultak meghallgatni Orbán Viktor beszédét (Fotó: Csudai Sándor)

Mint arról az Origó is beszámolt, a kormányfő hangsúlyozta a brüsszeli háborús politika elutasítását és Magyarország szuverenitásának megőrzését, ennek részeként beszélt az Európai Unió elhibázott migrációs politikájáról is. Orbán Viktor rámutatott: sok európai nemzet „a fél karját odaadná”, ha migránsmentes hazája lehetne.

– Éveket adnának az életükből, ha elzavarhatnák a gyerekek közeléből és kitilthatnák az iskolákból az eszement genderaktivistákat, és mindenüket odaadnák, csak újra szabad, keresztény és hazafias országunk lehetne. Nekünk nem kellett odaadnunk a fél karunkat, se éveket az életünkből, és nem kell mindenünket felajánlani cserébe egy normális hazáért, mert ti időben ébredtetek, észnél voltatok, bátrak voltatok, kiálltatok és kitartottatok! – hangoztatta a Békemenet résztvevőinek a miniszterelnök.