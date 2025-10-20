Orbán Viktor: Minden mellettünk szól, legyünk minél többen a Békemeneten!

„Minden mellettünk szól: az erő, a lelemény, a kitartás, a jó ügy, amelyet szolgálunk, és mellettünk szól ellenfeleink állapota és képessége is” – idézték fel Orbán Viktor miniszterelnök 2024-es Békemeneten elmondott beszédét a kormányfő Facebook-oldalán.

Vágólapra másolva!

„Nálunk rendezettség és erő, az ellenfeleinknél erőszakoskodás, választási dulakodás, lökdösődő vircsaft” – hangoztatta a miniszterelnök. „Minden mellettünk szól. Október 23-án Békemenet. Legyünk ott minél többen!” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!