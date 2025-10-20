Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij kisiskolás módjára mutogatta Trumpnak a térképeit, nem lett jó vége

Sport

Bajban a Liverpool, máris felmerült Jürgen Klopp visszatérése

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Minden mellettünk szól, legyünk minél többen a Békemeneten!

26 perce
Olvasási idő: 2 perc
„Minden mellettünk szól: az erő, a lelemény, a kitartás, a jó ügy, amelyet szolgálunk, és mellettünk szól ellenfeleink állapota és képessége is” – idézték fel Orbán Viktor miniszterelnök 2024-es Békemeneten elmondott beszédét a kormányfő Facebook-oldalán.
„Nálunk rendezettség és erő, az ellenfeleinknél erőszakoskodás, választási dulakodás, lökdösődő vircsaft” – hangoztatta a miniszterelnök. 

„Minden mellettünk szól. Október 23-án Békemenet. Legyünk ott minél többen!” 

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

 

