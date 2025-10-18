Orbán Viktor: Most mindennél fontosabb, hogy kiálljunk a béke mellett

Most mindennél fontosabb a béke melletti kiállásunk – fogalmazott Orbán Viktor a Harcosok Klubjában megosztott bejegyzésében. A miniszterelnök egyben felhívással is élt a klub tagjaihoz – számolt be a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor (Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU)

Október 23-án csatlakozz te is a békemenethez, és mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: „legyünk ott minél többen”.

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, október 23-án újra megrendezik a Békemenetet Budapesten. A résztvevők reggel 9 órakor gyülekeznek az Elvis Presley téren, majd a Nyugati tér érintésével az Alkotmány utcán vonulnak a Kossuth térre.

Továbbá Donald Trump bejelentette, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal a békéről. Az amerikai elnök azt is elmondta pénteken, hogy azért lesz Budapesten a találkozó, mert Orbán Viktort kedveli és Magyarország egy biztonságos ország.