Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

Nézze meg!

Ilyen nincs! Szobahőmérsékleten fagyott meg a víz

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Most mindennél fontosabb, hogy kiálljunk a béke mellett

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor szerint most mindennél fontosabb, hogy Magyarország a béke mellett álljon. A miniszterelnök a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzésében mindenkit arra buzdított, hogy október 23-án csatlakozzon a Békemenethez, és mutassa meg: hazánk a béke szigete.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBékemenetBudapestDonald TrumpVlagyimir Putyin

Most mindennél fontosabb a béke melletti kiállásunk – fogalmazott Orbán Viktor a Harcosok Klubjában megosztott bejegyzésében. A miniszterelnök egyben felhívással is élt a klub tagjaihoz – számolt be a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor (Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU)
Orbán Viktor (Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU)

Október 23-án csatlakozz te is a békemenethez, és mutassuk meg együtt, hogy Magyarország a béke szigete!

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: „legyünk ott minél többen”.

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, október 23-án újra megrendezik a Békemenetet Budapesten. A résztvevők reggel 9 órakor gyülekeznek az Elvis Presley téren, majd a Nyugati tér érintésével az Alkotmány utcán vonulnak a Kossuth térre.

Továbbá Donald Trump bejelentette, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal a békéről. Az amerikai elnök azt is elmondta pénteken, hogy azért lesz Budapesten a találkozó, mert Orbán Viktort kedveli és Magyarország egy biztonságos ország.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!