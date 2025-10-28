Orbán Viktor miniszterelnök gratulált Márton Luána szenzációs tekvondó világbajnoki aranyérméhez

A 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana aranyérmet nyert kedden a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon. A 19 éves magyar versenyző - aki két éve 57 kilóban diadalmaskodott - a legjobb 32 közé kerülésért a marokkói Nada Laarajt győzte le két menetben, majd a párizsi olimpia bronzérmesét, az amerikai Kristina Teachout-t búcsúztatta úgy, hogy riválisa egyetlen akciópontot sem ért el. Márton Luána tökéletes eredménnyel lett a sportág történetének első kétszeres magyar világbajnoka.