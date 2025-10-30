Hírlevél

Orbán Viktor

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor az üzemanyagárakról

1 órája
„Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről. A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll-e a háttérben” – közölte miniszterelnök a közösségi oldalán csütörtök reggel. Orbán Viktor konkrét lépést is tett az esemény miatt várható üzemanyag-áremelkedés mérséklésére.
Orbán ViktorNagy MártonSzázhalombattatárgyalásMolüzemanyagárolajfinomító

Orbán Viktor a Facebook-bejegzésében leszögezte: még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll-e a háttérben.

Százhalombatta, 2025. október 21. A Mol százhalombattai Dunai Finomítója 2025. október 21-én. A Mol megerősítette, hogy előző nap éjjel tűz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket. MTI/Hegedüs Róbert
A Mol százhalombattai Dunai Finomítója 2025. október 21-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

„A százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike. A lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Reméljük, nem erről van szó” 

– hangsúlyozta a kormányfő.

Ki lehet a Mol-finomítóban történt tűzeset felelőse? – Nyomozást indított a rendőrség

Miután a benzinárak máris megugrottak, a miniszterelnök megbízta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy

tárgyaljon a MOL vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel” 

– közölte Orbán Viktor.

 

