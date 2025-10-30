Fontos bejelentést tett Orbán Viktor az üzemanyagárakról

„Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről. A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll-e a háttérben” – közölte miniszterelnök a közösségi oldalán csütörtök reggel. Orbán Viktor konkrét lépést is tett az esemény miatt várható üzemanyag-áremelkedés mérséklésére.

Orbán Viktor a Facebook-bejegzésében leszögezte: még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll-e a háttérben. A Mol százhalombattai Dunai Finomítója 2025. október 21-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert) „A százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike. A lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Reméljük, nem erről van szó” – hangsúlyozta a kormányfő.

Miután a benzinárak máris megugrottak, a miniszterelnök megbízta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy tárgyaljon a MOL vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel” – közölte Orbán Viktor.

