Fontos bejelentést tett Orbán Viktor az üzemanyagárakról

„Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről. A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll-e a háttérben” – közölte miniszterelnök a közösségi oldalán csütörtök reggel. Orbán Viktor konkrét lépést is tett az esemény miatt várható üzemanyag-áremelkedés mérséklésére.
Orbán Viktor a Facebook-bejegzésében leszögezte: még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll-e a háttérben.
„A százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike. A lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Reméljük, nem erről van szó”
– hangsúlyozta a kormányfő.
Miután a benzinárak máris megugrottak, a miniszterelnök megbízta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy
tárgyaljon a MOL vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel”
– közölte Orbán Viktor.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!