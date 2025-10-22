Orbán Viktor: Most kell igazán sokan legyünk és rengetegen ott is leszünk!

Október 23-án 13 órakor a Kossuth téren beszédet mond majd Orbán Viktor a 11. Békemenet csúcspontjaként.

A miniszterelnök a Facebook oldalán ezzel összefüggésben egy olyan videós üzenetet tett közzé, amelyben a történelmi jelentőségű Békemeneten való részvételre buzdít minden a hazájáért felelősséget érző magyar polgárt.

Most kell igazán sokan legyünk és rengetegen ott is leszünk!

- írta a videós üzenetéhez Orbán Viktor miniszterelnök.