Orbán Viktor: Most kell igazán sokan legyünk és rengetegen ott is leszünk!

Orbán Viktor egy olyan, az október 23-ai Békemenetre való részvételre buzdító videós üzenetet tett közzé a közösségi média oldalán, amely a 2012. óta eddig megrendezett tíz Békemenet emlékezetes pillanataiból idéz fel néhányat.
Október 23-án 13 órakor a Kossuth téren beszédet mond majd Orbán Viktor a 11. Békemenet csúcspontjaként.
A miniszterelnök a Facebook oldalán ezzel összefüggésben egy olyan videós üzenetet tett közzé, amelyben a történelmi jelentőségű Békemeneten való részvételre buzdít minden a hazájáért felelősséget érző magyar polgárt.
Most kell igazán sokan legyünk és rengetegen ott is leszünk!
- írta a videós üzenetéhez Orbán Viktor miniszterelnök.
