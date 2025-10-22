Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Busz csapódott a szolnoki gimnázium falába, tucatnyi a sérült: mentőhelikopter, káosz és könnyek – videó

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Most kell igazán sokan legyünk és rengetegen ott is leszünk!

48 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor egy olyan, az október 23-ai Békemenetre való részvételre buzdító videós üzenetet tett közzé a közösségi média oldalán, amely a 2012. óta eddig megrendezett tíz Békemenet emlékezetes pillanataiból idéz fel néhányat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorbékemenetoktóber 23.

Október 23-án 13 órakor a Kossuth téren beszédet mond majd Orbán Viktor a 11. Békemenet csúcspontjaként. 

A miniszterelnök a Facebook oldalán ezzel összefüggésben egy olyan videós üzenetet tett közzé, amelyben a történelmi jelentőségű Békemeneten való részvételre buzdít minden a hazájáért felelősséget érző magyar polgárt.

Most kell igazán sokan legyünk és rengetegen ott is leszünk!

- írta a videós üzenetéhez Orbán Viktor miniszterelnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!