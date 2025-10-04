Orbán Viktor: Fix 3%-os programot indítunk a vállalkozásoknak – mutatjuk a részleteket!

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, valamint Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ma közös sajtótájékoztatót tartott. A megbeszélésen a gazdasági helyzet, a vállalkozásokat érintő kérdések és a magyar gazdaság kilátásai kerültek terítékre. A sajtótájékoztatót élőben közvetítettük az Origón.

Orbán Viktor közös sajtótájékoztatót tart a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor és Nagy Elek közös nyilatkozatot tettek

Magyarország kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gyümölcsöző megállapodást kötött. Orbán Viktor szerint ma az európai gazdaságról kifejezetten rossz híreket lehet hallani, Európa versenyképessége folyamatosan romlik. Egy ilyen környezetben rendkívüli jelentősége van mindennek, amit a kormányzati stratégia nyújtani tud a fejlődés és növekedés elősegítéséhez.

A magyar vállalkozásokat könnyen igénybe vehető, fix kamatos hitelfelvételi lehetőséghez kell juttatni.

Ezért Orbán Viktor bejelentette, hogy a kis- és középvállalkozások egy 150 millió forintos tetőértékű, fix 3 százalékos kamatozású hitelt vehetnek igénybe hétfőtől. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Széchenyi Kártyával elérhető minden hiteltermék kamatát a kormány leviszi 3 százalékra.

Nagy Elek szerint a kormány és a kamara együttműködése rendkívül fontos, hiszen

mi a tudásalapú gazdaságban hiszünk, aminek egy tudásalapú kamara tudja biztosítani az alapját.”

A kamara és a kormányzati háttérszervek között hatalmas és komoly közös háttérmunka zajlik. A mostani bejelentés a kis- és középvállalkozásoknak óriási segítség, mivel rugalmasan igényelhető, illetve szabadon felhasználható.

Az elmúlt évek viharai, a COVID, a háború, az energiaválság, valamint az infláció megtépázták a hazai vállalkozásokat, most viszont lehetőség mutatkozik a kármentésre, sőt az előrelépésre, a fejlődésre, a kiteljesedésre.

Ha a gazda gazdag, az ország is gazdag”

– fogalmazott Nagy Elek.

Ha béke lenne, a gazdasági intézkedések még kedvezőbbek lehetnének, még tovább fokozhatnánk őket Orbán Viktor világos álláspontja szerint.

A Tisza Párt adóterveiről

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy

a Tisza Párt adótervei kísérteties egyezést mutatnak Brüsszel Magyarországgal szembeni erőszakos politikai elvárásaival.

A miniszterelnök úgy látja, hogy ez a politika saját magát sodorja el.