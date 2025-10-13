Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Újra vannak nagy magyar cégek, amelyek vagyonukat nemzeti ügyek szolgálatába állítják

A kormány és az OTP Bank közös, 40 milliárd forintos támogatással új fejezetet nyit a gödöllői királyi kastély történetében. Orbán Viktor szerint ezzel lezárul a mecénások nélküli évszázad Magyarországon.
A 20. század nem a mecénások évszázada volt, de ez a korszak most véget ért” 

– jelentette ki a miniszterelnök a gödöllői királyi kastély felújításáról szóló támogatási megállapodás aláírása előtt. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttműködési megállapodás aláírásán a kastély dísztermében, 2025. október 13-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Orbán Viktor kiemelte: a 19. századhoz hasonlóan ma ismét vannak olyan tehetős magyarok és nagyvállalatok, akik vagyonukat nemzeti ügyek szolgálatába állítják. A kormányfő külön köszönetet mondott Csányi Sándornak, az OTP Bank elnökének, aki 20 milliárd forintos adományával járul hozzá a kastély megújításához; a kormány ugyanezzel az összeggel egészíti ki a támogatást.

Magyarország kormánya és az OTP Bank újjáépíti a gödöllői Grassalkovich-kastélyt

„A magyar alkotó nép, és méltónak kell lennünk az elődeinkhez”

Orbán Viktor szerint a történelmi épületek felújítása nem pusztán kormányzati program, hanem egy „mélyen meghúzódó népi ösztön”, mert nincs olyan nemzedék, amely hitványabb akarna lenni az előzőnél.

A kormányfő emlékeztetett: az elmúlt 15 évben számos műemlék született újjá, köztük a Budavári Palotanegyed, a Zeneakadémia, az Operaház és több hazai, valamint határon túli templom és kastély.

Ha nulláról kellene kezdeni, 40 milliárd forint sem lenne elég” 

fogalmazott, megköszönve mindazok munkáját, akik eddig őrizték és fejlesztették a Grassalkovich-kastélyt. Hozzátette: a régi korok épületei arra emlékeztetnek, hogy a magyar alkotó nép, és a jelen csak akkor méltó a múlthoz, ha őrzi annak örökségét.

