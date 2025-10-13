Orbán Viktor: Újra vannak nagy magyar cégek, amelyek vagyonukat nemzeti ügyek szolgálatába állítják

A 20. század nem a mecénások évszázada volt, de ez a korszak most véget ért”
– jelentette ki a miniszterelnök a gödöllői királyi kastély felújításáról szóló támogatási megállapodás aláírása előtt.
Orbán Viktor kiemelte: a 19. századhoz hasonlóan ma ismét vannak olyan tehetős magyarok és nagyvállalatok, akik vagyonukat nemzeti ügyek szolgálatába állítják. A kormányfő külön köszönetet mondott Csányi Sándornak, az OTP Bank elnökének, aki 20 milliárd forintos adományával járul hozzá a kastély megújításához; a kormány ugyanezzel az összeggel egészíti ki a támogatást.
„A magyar alkotó nép, és méltónak kell lennünk az elődeinkhez”
Orbán Viktor szerint a történelmi épületek felújítása nem pusztán kormányzati program, hanem egy „mélyen meghúzódó népi ösztön”, mert nincs olyan nemzedék, amely hitványabb akarna lenni az előzőnél.
A kormányfő emlékeztetett: az elmúlt 15 évben számos műemlék született újjá, köztük a Budavári Palotanegyed, a Zeneakadémia, az Operaház és több hazai, valamint határon túli templom és kastély.
Ha nulláról kellene kezdeni, 40 milliárd forint sem lenne elég”
– fogalmazott, megköszönve mindazok munkáját, akik eddig őrizték és fejlesztették a Grassalkovich-kastélyt. Hozzátette: a régi korok épületei arra emlékeztetnek, hogy a magyar alkotó nép, és a jelen csak akkor méltó a múlthoz, ha őrzi annak örökségét.