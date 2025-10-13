Orbán Viktor: Újra vannak nagy magyar cégek, amelyek vagyonukat nemzeti ügyek szolgálatába állítják

„A magyar alkotó nép, és méltónak kell lennünk az elődeinkhez”

Orbán Viktor szerint a történelmi épületek felújítása nem pusztán kormányzati program, hanem egy „mélyen meghúzódó népi ösztön”, mert nincs olyan nemzedék, amely hitványabb akarna lenni az előzőnél.

A kormányfő emlékeztetett: az elmúlt 15 évben számos műemlék született újjá, köztük a Budavári Palotanegyed, a Zeneakadémia, az Operaház és több hazai, valamint határon túli templom és kastély.

Ha nulláról kellene kezdeni, 40 milliárd forint sem lenne elég”

– fogalmazott, megköszönve mindazok munkáját, akik eddig őrizték és fejlesztették a Grassalkovich-kastélyt. Hozzátette: a régi korok épületei arra emlékeztetnek, hogy a magyar alkotó nép, és a jelen csak akkor méltó a múlthoz, ha őrzi annak örökségét.