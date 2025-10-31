Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Nem tiszás nyugdíjadóra, hanem 14. havi nyugdíjra van szükség

„Nem tiszás nyugdíjadóra, hanem 14. havi nyugdíjra van szükség. És meg is fogjuk csinálni”. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök közölte a Facebook-oldalán pénteken.
Orbán Viktor korábbi egy posztjában azt írta, hogy a Tisza nyugdíjszakértője újra támadásban: elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait és a 13. havi nyugdíjat.

Orbán Viktor interjút ad az M1-nek 2025. október 30-án
Orbán Viktor interjút ad az M1-nek 2025. október 30-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök szerint ebben nincs semmi meglepő, az elmúlt 35 évünket végigkísérte két közgazdasági iskola küzdelme is: 

a „ballibek” szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve.”

„Ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei” – tette hozzá Orbán Viktor.

 

