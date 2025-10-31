Orbán Viktor: Nem tiszás nyugdíjadóra, hanem 14. havi nyugdíjra van szükség

„Nem tiszás nyugdíjadóra, hanem 14. havi nyugdíjra van szükség. És meg is fogjuk csinálni”. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök közölte a Facebook-oldalán pénteken.
Orbán Viktor korábbi egy posztjában azt írta, hogy a Tisza nyugdíjszakértője újra támadásban: elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait és a 13. havi nyugdíjat.
A miniszterelnök szerint ebben nincs semmi meglepő, az elmúlt 35 évünket végigkísérte két közgazdasági iskola küzdelme is:
a „ballibek” szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve.”
„Ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei” – tette hozzá Orbán Viktor.
