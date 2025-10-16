Orbán Viktor: Nem hiányzott Ursula von der Leyen a Békecsúcsról

Fontos egy ilyen nagy nemzetközi találkozón, hogy ki van ott, de az is üzenetértékű, hogy ki az, aki távol maradt a részvételtől, vagy nem kapott meghívást – hangzik el az Orbán Viktorral készített riportból bemutatott rövid videóban.

Orbán Viktor részt vett a békecsúcson

A közel-keleti békekonferencián résztvevő állam- és kormányfők az egyiptomi Sarm el-Sejkben, 2025. október 13-án (forrás: AFP)

Azzal kapcsolatban, hogy a V4 országok közül egyedül Magyarország vett részt az egyiptomi békecsúcson, az Unióból még ott volt másik hat uniós ország vezetője, de feltűnően hiányzott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a miniszterelnök elmondta: