Orbán Viktor: Nem hiányzott Ursula von der Leyen a Békecsúcsról

Fontos egy ilyen nagy nemzetközi találkozón, hogy ki van ott, de az is üzenetértékű, hogy ki az, aki távol maradt a részvételtől, vagy nem kapott meghívást – hangzik el az Orbán Viktorral készített riportból bemutatott rövid videóban.
Orbán Viktor a békecsúcson képviseletet is ellátott
Azzal kapcsolatban, hogy a V4 országok közül egyedül Magyarország vett részt az egyiptomi békecsúcson, az Unióból még ott volt másik hat uniós ország vezetője, de feltűnően hiányzott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a miniszterelnök elmondta:
„Őt mi képviseltük, mert ő a mi alkalmazottunk. Tehát Ursula von der Leyen, aki a tagállamok vezetőinek az alkalmazottja, úgyhogy mi őt képviseltük, nem hiányzott ő onnan.”
