Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Fontos:

Terrortámadást terveznek a Török Áramlat ellen, nagy veszélyben Európa

Hihetetlen:

Azonnal kirúgták a holland szövetségi kapitányt a vb-selejtezők után

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Nem hiányzott Ursula von der Leyen a Békecsúcsról

35 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Mi képviseltük. A tagállamok vezetőinek az alkalmazottja, úgyhogy mi őt képviseltük, nem hiányzott ő onnan” – jelezte Orbán Viktor Facebook-videójában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorbékecsúcstagállamokUrsula von der Leyenbékekonferencia

Fontos egy ilyen nagy nemzetközi találkozón, hogy ki van ott, de az is üzenetértékű, hogy ki az, aki távol maradt a részvételtől, vagy nem kapott meghívást – hangzik el az Orbán Viktorral készített riportból bemutatott rövid videóban.

A közel-keleti békekonferencián résztvevő állam- és kormányfők az egyiptomi Sarm el-Sejkben, 2025. október 13-án (forrás: AFP), Orbán Viktor
Orbán Viktor részt vett a békecsúcson
A közel-keleti békekonferencián résztvevő állam- és kormányfők az egyiptomi Sarm el-Sejkben, 2025. október 13-án (forrás: AFP)

Orbán Viktor a békecsúcson képviseletet is ellátott

Azzal kapcsolatban, hogy a V4 országok közül egyedül Magyarország vett részt az egyiptomi békecsúcson, az Unióból még ott volt másik hat uniós ország vezetője, de feltűnően hiányzott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a miniszterelnök elmondta:

„Őt mi képviseltük, mert ő a mi alkalmazottunk. Tehát Ursula von der Leyen, aki a tagállamok vezetőinek az alkalmazottja, úgyhogy mi őt képviseltük, nem hiányzott ő onnan.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!