Orbán Viktor: Sem katonát, sem pénzt, sem fegyvert nem adunk ebbe a háborúba

Jelezte: október 23-án és 24-én a miniszterelnökök tanácsa ülésezni fog, ezen meg kell akadályozni, hogy olyan döntés szülessen, ami beletolná Európát és Magyarországot a háborúba.

A miniszterelnök szólt a jövő évi országgyűlési választásról is, mint mondta, Budapesten „a szénánk nem áll jól", de úgy gondolja, a külső kerületekben az ellenfeleikkel azonos eséllyel vágnak neki a választásnak.

Orbán Viktor azt javasolta a polgári, nemzeti és keresztény közösségnek, hogy sose mondjon le Budapestről, mert az a mi otthonunk, a nemzet fővárosa.

Budapest tartozik a hazának azzal, hogy nem engedi, hogy csak vörös lobogót emeljenek magasba ebből a városból

– tette hozzá.

Szólt arról is, nem kívánja az országnak, hogy kipróbáljon egy olyan kormányzást, amely a brüsszeli utasításokat hajtja végre. Jelezte: országosan jó reményekre okot adó mértékben élvezzük az emberek támogatását, tehát ennek a választásnak mi vagyunk az esélyesei. A miniszterelnök azt javasolta az embereknek, a döntésüknél a legfontosabb szempont a biztonság legyen, mert a változás túl nagy kockázat.