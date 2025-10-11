Orbán Viktor: Sem katonát, sem pénzt, sem fegyvert nem adunk ebbe a háborúba

Orbán Viktor miniszterelnök Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon elmondta, hogy azért indították az aláírásgyűjtést, mert van egy közvetlen veszély, amellyel szemben Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia.
Orbán Viktor: Se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja
Van egy közvetlen veszély, amivel szemben Magyarországnak egységet és erőt kell mutatnia, ez pedig úgy hangzik, hogy Európa elkészítette a saját háborús tervét. Ott voltam a legutóbbi európai uniós csúcson, ahol ezt bejelentették, hogy van egy háborús terve Európának, mely háborús tervnek az a lényege, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen, az ukránoknak odaadjuk az összes szükséges eszközt és pénzt, és a frontvonalon győzni fogunk. És az európai gazdaságot pedig alárendeljük ennek a tervnek. Ez a veszély, amivel szembe kell néznünk. Egy dolog biztos, a magyarok a háborún nem tudnak nyerni. Ezért hiába akar az unió háborúba vinni bennünket, nekünk nem szabad menni. Ha hadigazdaságra állítják át az európai gazdaságot, az azt jelenti, hogy elviszik tőlünk a pénzt. És ezért minden olyan párt, amelyet Magyarországon Brüsszel támogatva Brüsszel hozott létre. A Tisza Párt lett brüsszeli projekt, azt onnan csinálták meg. Szóval minden ilyen szervezet, amely Brüsszel mellett áll, valójában elvinné a magyarok pénzét Brüsszelbe, onnan pedig Ukrajnába. Ezért akarnak adót emelni, akármit is mondanak. Világosan meg kell mondani, se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk ebbe a háborúba. Ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja, ezeket most így kell mondani”
– mondta a kormányfő a piacon az aláírásgyűjtés miatt összegyűlt hatalmas tömeg előtt.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a Tisza Párt „brüsszeli projekt", és minden szervezet, ami Brüsszel mellett áll, elveszi a magyarok pénzét Brüsszelben, onnan pedig Ukrajnába küldi.
Ezért akarnak adót emelni, az adóemelés már egy lépés az európai gazdaság háborús átalakítása irányába
– jegyezte meg.
Jelezte: október 23-án és 24-én a miniszterelnökök tanácsa ülésezni fog, ezen meg kell akadályozni, hogy olyan döntés szülessen, ami beletolná Európát és Magyarországot a háborúba.
A miniszterelnök szólt a jövő évi országgyűlési választásról is, mint mondta, Budapesten „a szénánk nem áll jól", de úgy gondolja, a külső kerületekben az ellenfeleikkel azonos eséllyel vágnak neki a választásnak.
Orbán Viktor azt javasolta a polgári, nemzeti és keresztény közösségnek, hogy sose mondjon le Budapestről, mert az a mi otthonunk, a nemzet fővárosa.
Budapest tartozik a hazának azzal, hogy nem engedi, hogy csak vörös lobogót emeljenek magasba ebből a városból
– tette hozzá.
Szólt arról is, nem kívánja az országnak, hogy kipróbáljon egy olyan kormányzást, amely a brüsszeli utasításokat hajtja végre. Jelezte: országosan jó reményekre okot adó mértékben élvezzük az emberek támogatását, tehát ennek a választásnak mi vagyunk az esélyesei. A miniszterelnök azt javasolta az embereknek, a döntésüknél a legfontosabb szempont a biztonság legyen, mert a változás túl nagy kockázat.