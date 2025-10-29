Pánik a Karmelitában: Orbán Viktor majdnem elfelejtett valami nagyon fontosat – videó

Hírlevél

Szokatlan pillanatot osztott meg a nyilvánossággal Orbán Viktor: a miniszterelnököt a Karmelita kolostor folyosóján emlékeztették, hogy még nem töltötte ki a nemzeti konzultációs kérdőívet. A kormányfő a kormányülésre tartva Szijjártó Pétert is megkérdezi, hogy ő már „elintézte-e”, miközben munkatársai segítenek kibontani a borítékot. Orbán Viktor a videóban hangsúlyozza: ellenzi a Tisza Párt adóemelési törekvéseit, és meg kell védeni a jelenlegi adórendszert.
„Pánik a Karmelitában! Az eltűnt konzultáció nyomában” – ezzel a címmel tett ki egy videót közösségi oldalára Orbán Vitkor miniszterelnök. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
Orbán Viktor valamit majdnem elfelejtett Fotó: AFP

A felvételen az látható, ahogyan a miniszterelnököt a kormányülésre tartva emlékeztetik, hogy töltse ki a nemzeti konzultációt. A kormányfő Szijjártó Pétert is megkérdezi, hogy kitöltötte-e. Orbán Viktornak munkatársai segítenek a boríték kibontásában. A miniszterelnök ezt követően kifejti, ellenzi a Tisza Párt adóemelési törekvéseit.

Mint ismert javában tart a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése, a következő napokban mindenki postaládájába eljutnak a kérdések, amelyekre válaszolva a magyarok véleményt mondhatnak az adórendszerről, valamint hazánk energiaszuverenitásáról. Várható továbbá, hogy hamarosan elindul az online kitöltés lehetősége is. 

A kormány álláspontja a konzultáció mindkét témájában egyértelmű: meg kell őrizni a jelenlegi adórendszert, valamint biztosítani kell Magyarország energiaszuverenitását. 

Brüsszelből folyamatos támadások érik hazánkat, hogy mindkét ügyben adja fel az eddigi álláspontját. Ha az emberek kiállnak azonban a magyar érdekek mellett, akkor a kormány erősebben tudja azokat képviselni az uniós vitákban.

A nemzeti konzultáció kérdései egyébként a következők:

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4.  Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

 

