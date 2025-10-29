Pánik a Karmelitában: Orbán Viktor majdnem elfelejtett valami nagyon fontosat – videó

„Pánik a Karmelitában! Az eltűnt konzultáció nyomában” – ezzel a címmel tett ki egy videót közösségi oldalára Orbán Vitkor miniszterelnök.

Orbán Viktor valamit majdnem elfelejtett Fotó: AFP

A felvételen az látható, ahogyan a miniszterelnököt a kormányülésre tartva emlékeztetik, hogy töltse ki a nemzeti konzultációt. A kormányfő Szijjártó Pétert is megkérdezi, hogy kitöltötte-e. Orbán Viktornak munkatársai segítenek a boríték kibontásában. A miniszterelnök ezt követően kifejti, ellenzi a Tisza Párt adóemelési törekvéseit.

Mint ismert javában tart a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése, a következő napokban mindenki postaládájába eljutnak a kérdések, amelyekre válaszolva a magyarok véleményt mondhatnak az adórendszerről, valamint hazánk energiaszuverenitásáról. Várható továbbá, hogy hamarosan elindul az online kitöltés lehetősége is.

A kormány álláspontja a konzultáció mindkét témájában egyértelmű: meg kell őrizni a jelenlegi adórendszert, valamint biztosítani kell Magyarország energiaszuverenitását.

Brüsszelből folyamatos támadások érik hazánkat, hogy mindkét ügyben adja fel az eddigi álláspontját. Ha az emberek kiállnak azonban a magyar érdekek mellett, akkor a kormány erősebben tudja azokat képviselni az uniós vitákban.

A nemzeti konzultáció kérdései egyébként a következők: