Tudósok, írók, művészek üzentek Orbán Viktor békemenetén

Orbán Viktor a közösségi oldalán új videót osztott meg, amelyben neves magyar személyiségek vallanak arról, miért tartották fontosnak, hogy jelen legyenek az október 23-i nemzeti ünnepen, a miniszterelnök Kossuth téri beszédén.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook / Orbán Viktor/Facebook

A videóban Márai-Szabó Gábor, az MTA rendes tagja és elismert kémikus elmondta: „Hát ez természetes, hogy itt kell lenni.”

Varga Miklós, énekes, aki Orbán Viktor szavai szerint „a vén Európa legnagyobb énekese”, így fogalmazott: „Sokan vagyunk, erősek vagyunk, és erősek leszünk.”

A felvételeken szerepel Bán Mór, a Hunyadi-könyvsorozat írója is, aki szerint ez az esemény „az üzenet, a jelenlét és az összetartozás miatt is fontos.”

Sótonyi Péter, igazságügyi orvosszakértő, az MTA rendes tagja pedig kiemelte: „2012 óta mindig itt vagyok, és most különösen, amikor a békéért valóban harcolnunk kell.”