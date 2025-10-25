Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Leleplező fordulat a Szőlő utcai ügyben

Nem semmi!

150 millió egy panelért? Fotókon a 3 legdrágább panellakás Budapesten

Orbán Viktor

Tudósok, írók, művészek üzentek Orbán Viktor békemenetén

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor új videójában neves magyarok szólalnak meg, akik mind kiállnak a béke mellett. A felvételeken tudósok, írók és előadóművészek szerepelnek, akik részt vettek a miniszterelnök október 23-i beszédén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorSótonyi PéterBán Mórminiszterelnök

Orbán Viktor a közösségi oldalán új videót osztott meg, amelyben neves magyar személyiségek vallanak arról, miért tartották fontosnak, hogy jelen legyenek az október 23-i nemzeti ünnepen, a miniszterelnök Kossuth téri beszédén.

Az űrből is látszott! OrbánViktor, Orbán Viktor, békemenet, békemenet2025,
Fotó: Orbán Viktor/Facebook / Orbán Viktor/Facebook

A videóban Márai-Szabó Gábor, az MTA rendes tagja és elismert kémikus elmondta: „Hát ez természetes, hogy itt kell lenni.”

Varga Miklós, énekes, aki Orbán Viktor szavai szerint „a vén Európa legnagyobb énekese”, így fogalmazott: „Sokan vagyunk, erősek vagyunk, és erősek leszünk.”

A felvételeken szerepel Bán Mór, a Hunyadi-könyvsorozat írója is, aki szerint ez az esemény „az üzenet, a jelenlét és az összetartozás miatt is fontos.”

Sótonyi Péter, igazságügyi orvosszakértő, az MTA rendes tagja pedig kiemelte: „2012 óta mindig itt vagyok, és most különösen, amikor a békéért valóban harcolnunk kell.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!