Orbán Viktor: A Nobel-díj a magyaroknak jogcím a létezésre

Zsukiménesi beszédében Orbán Viktor nagy örömként emlékezett meg arról, hogy egy magyar ember nyerte el az idei irodalmi Nobel-díjat csütörtökön. Három év alatt ez már a harmadik magyar Nobel-díj, a fizikai és az orvostudományi után most már van egy irodalmi is – jelezte.

Kelemen Hunor (b), az RMDSZ elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök találkozója Zsukiménesen, 2025. október 10-én (forrás: Facebook/Orban Viktor)

A román vendéglátókhoz is fordulva kitért arra is, hogy miért olyan mély a magyar nemzet tagjainak összetartozása, függetlenül attól, hogy Magyarországon, Romániában, Szlovákiában vagy Szerbiában élnek.

A magyar nemzetet elsőrendűen nem a földrajz, nem az államhatár, nem is a vér, hanem a nyelv, a kultúra, a történelem és a közös lélek tartja össze. Irodalom nélkül nincs magyar nemzet

– jelentette ki.