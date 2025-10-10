Hírlevél

Rendkívüli

Itt van Putyin nagy bejelentése: így fogja lezárni a háborút

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A Nobel-díj a magyaroknak jogcím a létezésre

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
A magyarok a teljesítményükkel, az érdemeikkel válaszolhatnak arra a kérdésre, hogy mi okból vannak a világon – hangsúlyozta a magyar miniszterelnök a 35 éves Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Zsukiménesben tartott ünnepi kongresszusán pénteken. Orbán Viktor hozzátette: a Nobel-díj a magyaroknak jogcím a létezésre.
Orbán ViktorKrasznahorkai LászlóNobel-díjRMDSZMagyarország

Zsukiménesi beszédében Orbán Viktor nagy örömként emlékezett meg arról, hogy egy magyar ember nyerte el az idei irodalmi Nobel-díjat csütörtökön. Három év alatt ez már a harmadik magyar Nobel-díj, a fizikai és az orvostudományi után most már van egy irodalmi is – jelezte.

Kelemen Hunor (b), az RMDSZ elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök találkozója Zsukiménesen, 2025. október 10-én (forrás: Facebook/Orban Viktor) 

A román vendéglátókhoz is fordulva kitért arra is, hogy miért olyan mély a magyar nemzet tagjainak összetartozása, függetlenül attól, hogy Magyarországon, Romániában, Szlovákiában vagy Szerbiában élnek. 

A magyar nemzetet elsőrendűen nem a földrajz, nem az államhatár, nem is a vér, hanem a nyelv, a kultúra, a történelem és a közös lélek tartja össze. Irodalom nélkül nincs magyar nemzet

 – jelentette ki.

Hozzátette azt is, hogy nekünk, magyaroknak van egy rémálmunk: 

ha nem tudjuk elmondani, mi okból vagyunk a világon, a Jóisten kihúz bennünket a nemzetek könyvéből.

Szorult helyzetben vagyunk – folytatta –, nem érvelhetünk se a méretünkkel, se a számosságunkkal, se a hadseregünkkel, se a gazdagságunkkal, ezért nekünk nehéz jó választ adni. A mi válaszunk, a magyarok válasza csak a teljesítményünk, csak az érdemeink sora lehet – mondta Orbán Viktor.

