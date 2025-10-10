Mi, magyarok, békében, együttműködésben akarunk élni a szomszédainkkal - fogalmazott a Kolozsvárról sugárzott interjúban a kormányfő. Azt mondta,

a két ország viszonyánál bonyolultabbat nagyon nehéz elképzelni, így ilyen történelmi múlt mellett, amikor béke van, meg együttműködés, az nem természetszerű, és nem is a véletlennek köszönhető, hanem döntés.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint Romániában a politika vitte bajba a gazdaságot. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő - aki a 35 éves Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Kolozs megyei Zsukiménesben tartott ünnepi kongresszusán vesz részt pénteken, Nicuşor Dan román elnökkel együtt - hangsúlyozta: olyan miniszterelnöke van Romániának, aki hasonlóan gondolkodik, így meg kell ragadni az alkalmat az együttműködés javítására. Megjegyezte: Romániában komoly küzdelem zajlik a gazdaság pénzügyi egyensúlyának helyreállításáért, ami fájdalmas dolog és komoly kihívás.

Kiemelt kereskedelmi partnerünkről van szó, és minél több pénzük van a románoknak, annál inkább működik a román-magyar kereskedelem

- mondta.

Orbán Viktor értékelése szerint Romániában a politika vitte bajba a gazdaságot. Szerinte, ha nincs stabilitás, kiszámíthatóság és hosszútávú tervezhetőség, ha az emberek vagy a pártok lebecsülik a stabilitás és a kiegyensúlyozottság értékét és erényét, akkor abból ötletelés, rángatózás és rövidtávú gazdasági döntések következnek. Hozzátette:

sok népszerűnek tűnő, rövidtávú gazdasági döntés amikor összeadódik, abból szokott lenni a nagy gazdasági baj.

Románia miniszterelnökét Orbán Viktor tapasztalt és tiszteletreméltó embernek nevezte, és úgy fogalmazott: ha van ember, akinek esélye van az életútja alapján – miután nagyon jó kormányzó volt – arra, hogy ezt a kicsit ilyen csálén álló szénakazlat visszaigazítsa, akkor az Ilie Bolojan.