Orbán Viktor: Országos háborúellenes nagygyűléssorozat indul

Természetesen én is ott leszek – mondta Szijjártó Péter annak a videónak az elején, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök tett közzé közösségi oldalán.

Orbán Viktor ünnepi beszédet mond a Kossuth téren a Békemenet után (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök elsőként arról számolt be, hogy a Békemenet fantasztikus siker volt. Rengetegen álltak ki a háború ellen és a béke mellett.

Mindenkinek köszönöm, aki ott volt

– tette hozzá.

Orbán Viktor: Nem akarunk háborúba menni

Orbán Viktor hangsúlyozta, a háború kiterjedésének veszélye ma magasabb, mint korábban bármikor, az európaiak háborúba akarnak menni.

Mi európaiak vagyunk, de nem akarunk háborúba menni

– erősítette meg. A magyarok nem mennek háborúba, mi a háború ellen vagyunk, ezért a digitális polgári körök megindították a háborúellenes gyűlések sorozatát, országjárást. Az első alkalom az Győr-Moson-Sopron megyében lesz majd, Győr városában, ott tartunk háborúellenes nagygyűlést. Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak.