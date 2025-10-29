Hírlevél

Rendkívüli!

Kiderült, mikor találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Országos háborúellenes nagygyűléssorozat indul

„A magyarok a béke oldalán állnak” – hangsúlyozta Orbán Viktor abban a videóban, amelyben bejelentette: országos háborúellenes nagygyűléssorozat indul a digitális polgári körök szervezésében, elsőként Győrben. A miniszterelnök a Békemenet „fantasztikus sikerét” méltatta, és megerősítette: Magyarország nem akar háborúba menni.
Természetesen én is ott leszek – mondta Szijjártó Péter annak a videónak az elején, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök tett közzé közösségi oldalán.

Orbán Viktor ünnepi beszédet mond a Kossuth téren a Békemenet után (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor ünnepi beszédet mond a Kossuth téren a Békemenet után (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök elsőként arról számolt be, hogy a Békemenet fantasztikus siker volt. Rengetegen álltak ki a háború ellen és a béke mellett. 

Mindenkinek köszönöm, aki ott volt

– tette hozzá. 

 

Orbán Viktor: Nem akarunk háborúba menni

Orbán Viktor hangsúlyozta, a háború kiterjedésének veszélye ma magasabb, mint korábban bármikor, az európaiak háborúba akarnak menni. 

Mi európaiak vagyunk, de nem akarunk háborúba menni

– erősítette meg. A magyarok nem mennek háborúba, mi a háború ellen vagyunk, ezért a digitális polgári körök megindították a háborúellenes gyűlések sorozatát, országjárást. Az első alkalom az Győr-Moson-Sopron megyében lesz majd, Győr városában, ott tartunk háborúellenes nagygyűlést. Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak. 

 

 

