Üzent Orbán Viktor – mutatjuk, mit mondott!

„Október 23-án Békemenet. Ott találkozunk!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Az idei Békemenet az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, október 23-án lesz, és a Kossuth téren zárul, ahol a miniszterelnök beszédet mond.
Megvan tehát az időpont és a helyszín:
a résztvevők reggel 9 órakor gyülekeznek az Elvis Presley téren, majd a Nyugati tér érintésével az Alkotmány utcán vonulnak a Kossuth térre.
A menet célja, hogy világos üzenetet küldjön Brüsszelnek és a „hazai labancoknak”: Magyarország megvédi szuverenitását, és a béke pártján áll.
A Békemenet a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szervezésében valósul meg, és a 2012-es első felvonuláshoz mérhető jelentőségű eseménynek ígérkezik. Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke hangsúlyozta: a rendezvény célja a nemzeti szuverenitás védelme, a keresztény-nemzeti értékek megőrzése, valamint az európai patrióta mozgalmak támogatása.
A szervezők a béke mellett állnak ki, és tiltakoznak Brüsszel háborús tervei ellen. A Békemenet üzenete, hogy Magyarország nem enged a háborús nyomásnak, és továbbra is a béke és függetlenség útját követi.