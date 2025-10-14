Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Békemenet

Üzent Orbán Viktor – mutatjuk, mit mondott!

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor bejelentette: október 23-án újra megrendezik a Békemenetet Budapesten. A menet a kormányfő beszédével zárul a Kossuth téren, az 1956-os hősök előtt tisztelegve.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BékemenetrendezvényszuverenitásOrbán ViktorKossuth téren

„Október 23-án Békemenet. Ott találkozunk!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Az idei Békemenet az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, október 23-án lesz, és a Kossuth téren zárul, ahol a miniszterelnök beszédet mond.

Orbán Viktor is részt vesz az október 23-i Békemeneten Budapesten. Forrás: Facebook
Orbán Viktor is részt vesz az október 23-i Békemeneten Budapesten.
Forrás: Facebook

Megvan tehát az időpont és a helyszín

a résztvevők reggel 9 órakor gyülekeznek az Elvis Presley téren, majd a Nyugati tér érintésével az Alkotmány utcán vonulnak a Kossuth térre.

A menet célja, hogy világos üzenetet küldjön Brüsszelnek és a „hazai labancoknak”: Magyarország megvédi szuverenitását, és a béke pártján áll.

Térképen a Békemenet útvonala! Mutatjuk!

 

A Békemenet a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szervezésében valósul meg, és a 2012-es első felvonuláshoz mérhető jelentőségű eseménynek ígérkezik. Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke hangsúlyozta: a rendezvény célja a nemzeti szuverenitás védelme, a keresztény-nemzeti értékek megőrzése, valamint az európai patrióta mozgalmak támogatása.

A szervezők a béke mellett állnak ki, és tiltakoznak Brüsszel háborús tervei ellen. A Békemenet üzenete, hogy Magyarország nem enged a háborús nyomásnak, és továbbra is a béke és függetlenség útját követi.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!