Üzent Orbán Viktor – mutatjuk, mit mondott!

„Október 23-án Békemenet. Ott találkozunk!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Az idei Békemenet az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, október 23-án lesz, és a Kossuth téren zárul, ahol a miniszterelnök beszédet mond.

Orbán Viktor is részt vesz az október 23-i Békemeneten Budapesten.

Forrás: Facebook

Megvan tehát az időpont és a helyszín:

a résztvevők reggel 9 órakor gyülekeznek az Elvis Presley téren, majd a Nyugati tér érintésével az Alkotmány utcán vonulnak a Kossuth térre.

A menet célja, hogy világos üzenetet küldjön Brüsszelnek és a „hazai labancoknak”: Magyarország megvédi szuverenitását, és a béke pártján áll.