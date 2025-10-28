Orbán Viktor részt vett a római Patrióta-csúcson – galéria

Folytatódik a magyar miniszterelnök békemissziója Rómában. Az olasz miniszterelnök és a pápa után most Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt Rómában.
Azzal folytatódott a magyar miniszterelnök békemissziója Rómában, hogy Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője fogadta a béke üzenetével az örök városba érkezett Orbán Viktort.
Patrióta-csúcs Rómában: Találkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel”
– írta a magyar miniszterelnök a találkozóról beszámolva a közösségi oldalán.
