Rendkívüli!

Orbán Viktor

Orbán Viktor részt vett a római Patrióta-csúcson – galéria

17 perce
Folytatódik a magyar miniszterelnök békemissziója Rómában. Az olasz miniszterelnök és a pápa után most Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt Rómában.
Orbán Viktor

Azzal folytatódott a magyar miniszterelnök békemissziója Rómában, hogy Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője fogadta a béke üzenetével az örök városba érkezett Orbán Viktort.

Orbán Viktor: Patrióta-csúcs Rómában: Találkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel.
 Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője fogadta a béke üzenetével az örök városba érkezett Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Patrióta-csúcs Rómában: Találkozó Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel”

– írta a magyar miniszterelnök a találkozóról beszámolva a közösségi oldalán.

Matteo Salvini fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt
Galéria: Patrióták Rómában – Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta Matteo Salvini
Patrióták Rómában – Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta Matteo Salvini

 

 

