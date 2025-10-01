Orbán Viktor nagyon fontos bejelentést tett a nyugdíjakról

„Az utolsó simításokat végzem a 2025 novemberi nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten. Az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni. Pontos elszámolás – hosszú barátság” – számolt be a miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök a helyiek körében Lőkösházán a helyi vasútvonal felújításának bejelentésekor, 2025. szeptember 23-án (kép forrása: Facebook/OrbanViktor)

Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz ez”

– emlékeztetett.

„Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár, reményeim szerint már novemberben.

Ez átlagosan 51 ezer forintot jelent.

Isten éltesse az időseket!” – mondta Orbán Viktor.