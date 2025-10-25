Orbán Viktor kilenc eredményt sorolt fel, amit a kormány megvéd 2026-ban

"Családi adókedvezmény, rezsicsökkentés, migránsmentes Magyarország, egykulcsos jövedelemadó, 13. havi nyugdíj, fix 3%-os otthonteremtési hitel, 9%-os társasági adó. Mi a közös bennük? Brüsszelnek egyik se tetszett, de mi mindet megcsináltuk. Felkészül: a két- és háromgyermekes anyák adómentessége. Jövőre nem babra megy a játék. Védjük meg, amit közösen elértünk!" - írta Orbán Viktor.

Orbán Viktor többek között a kormányzati eredményekről is bezsélt Kossuth téri beszésében. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/----------------- / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Orbán Viktor a Békemeneten

Ahogy mi is nyomon követtük, október 23-án minden idők legnagyobb Békemenetén beszédet mondott a kormányfő. Ebben többek között érintette a közelgő választások tétjét, és emlékeztetett arra, hogy öt hónap múlva hazánknak döntenie kell saját sorsáról. „Akik ott vannak, tudják mit kell tenni. Ha mozdulni kell, együtt mozdulnak, ha eljön a pillanat, suhintani is fognak a golyóstollaikkal. Csak ki ne szakadjon a szavazólap!” – figyelmeztetett.