Mi történt?

Már az ukrán atomerőmű is könyörög Kijevnek, hogy hallgasson Putyinra

Orbán Viktor

Orbán Viktor kilenc eredményt sorolt fel, amit a kormány megvéd 2026-ban

Szombat reggeli posztjában a miniszterelnök felsorolta azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyeket a Tisza minden valószínűség szerint megszüntetni. Orbán Viktor összesen kilenc eredményt gyűjtött össze.
"Családi adókedvezmény, rezsicsökkentés, migránsmentes Magyarország, egykulcsos jövedelemadó, 13. havi nyugdíj, fix 3%-os otthonteremtési hitel, 9%-os társasági adó. Mi a közös bennük? Brüsszelnek egyik se tetszett, de mi mindet megcsináltuk. Felkészül: a két- és háromgyermekes anyák adómentessége. Jövőre nem babra megy a játék. Védjük meg, amit közösen elértünk!" - írta Orbán Viktor.

Budapest, 2025. október 23. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Szent István körúton 2025. október 23-án. A Békemenet a Kossuth térre vonul, ahol ünnepi beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Orbán Viktor többek között a kormányzati eredményekről is bezsélt Kossuth téri beszésében. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/----------------- / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

 

Orbán Viktor a Békemeneten

Ahogy mi is nyomon követtük, október 23-án minden idők legnagyobb Békemenetén beszédet mondott a kormányfő. Ebben többek között érintette a közelgő választások tétjét, és emlékeztetett arra, hogy öt hónap múlva hazánknak döntenie kell saját sorsáról. „Akik ott vannak, tudják mit kell tenni. Ha mozdulni kell, együtt mozdulnak, ha eljön a pillanat, suhintani is fognak a golyóstollaikkal. Csak ki ne szakadjon a szavazólap!” – figyelmeztetett.

 

 

