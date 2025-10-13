Rendkívüli: Magyarország kormánya és az OTP Bank újjáépíti a gödöllői Grassalkovich kastélyt

Magyarország kormánya és az OTP Bank közösen újjáépíti a gödöllői királyi kastélyt (Grassalkovich kastély), amely az Agráregyetem több ezer diákjának is otthont ad - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfő reggel.

Az épületegyüttest 2021 óta az Agráregyetem tartja enn és üzemelteti. Az OTP Bank elnöke,

Csányi Sándor, illetve a bank igazgatóságának döntése alapján 50 millió euróból, azaz 20 milliárd forintból újjáépül a gödöllői királyi kastély, amelyhez Magyarország kormánya ugyanakkora összeggel, további 20 milliárd forinttal járul hozzá.

Mindez szolgálja a köz érdekét és az egyetemi polgárok érdekét is - emelte ki az építési és közlekedési miniszter.

Csányi Sándor, az OTP Bank vezérigazgatója megköszönte Orbán Viktor és a magyar kormány, valamint Lázár jános építésügyi miniszter támogatását a projekthez. Csányi Sándor kiemelte:

céljuk, hogy felújítsák a gödöllői Grassalkovich kastélyt, teljesen rendbe tegyék annak zöld környezetét, és olyan hellyé alakítsák, amely színházi előadások és nemzetközi konferenciák lebonyolítására is alkalmas.

Csányi Sándor kiemelte: az OTP Bank szempontjából rendkívüli a 20 milliárd forintos adomány, amelyből 6,2 milliárd forint az OTP csoport vezetőinek felajánlása a saját osztalékukból. Ez az összeg méltó az OTP Bank jelentős társadalmi felelősségvállalásához - tette hozzá.

A 20. század nem a mecénások korszaka volt, de ennek mára vége

Orbán Viktor miniszterelnök köszönetet mondott azoknak, akik gondoskodtak a gödöllői királyi kastély fennmaradásáról a vezérigazgatótól a biztonsági őrökig. A Magyar Kormány za elmúlt 15 évben olyan felújításokat hajtott végre, melyeket külön-külön megünnepelt, de egyben még sosem. Komoly nemzeti értékek megmentése a 20. sázazdban elveszett, hosszú ideig nem volt Magyrországon olyan gazdasági szereplő, aki képes volt saját vagyonból hozzájárulni az értékek megmentéséhez, de ez a korszak most véget ért: vannak tehetős magyarok, akik képesek a vagyonukat a nemzet szolgálatába állítani. Orbén Viktor ezért köszönetet mondott Csányi Sándornak.