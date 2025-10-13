Rendkívüli: Magyarország kormánya és az OTP Bank újjáépíti a gödöllői Grassalkovich kastélyt

Magyarország kormánya és az OTP Bank közösen újjáépíti a gödöllői királyi kastélyt (Grassalkovich kastély), amely az Agráregyetem több ezer diákjának is otthont ad - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfő reggel.
Az épületegyüttest 2021 óta az Agráregyetem tartja enn és üzemelteti. Az OTP Bank elnöke,
Csányi Sándor, illetve a bank igazgatóságának döntése alapján 50 millió euróból, azaz 20 milliárd forintból újjáépül a gödöllői királyi kastély, amelyhez Magyarország kormánya ugyanakkora összeggel, további 20 milliárd forinttal járul hozzá.
Mindez szolgálja a köz érdekét és az egyetemi polgárok érdekét is - emelte ki az építési és közlekedési miniszter.
Csányi Sándor, az OTP Bank vezérigazgatója megköszönte Orbán Viktor és a magyar kormány, valamint Lázár jános építésügyi miniszter támogatását a projekthez. Csányi Sándor kiemelte:
céljuk, hogy felújítsák a gödöllői Grassalkovich kastélyt, teljesen rendbe tegyék annak zöld környezetét, és olyan hellyé alakítsák, amely színházi előadások és nemzetközi konferenciák lebonyolítására is alkalmas.
Csányi Sándor kiemelte: az OTP Bank szempontjából rendkívüli a 20 milliárd forintos adomány, amelyből 6,2 milliárd forint az OTP csoport vezetőinek felajánlása a saját osztalékukból. Ez az összeg méltó az OTP Bank jelentős társadalmi felelősségvállalásához - tette hozzá.
A 20. század nem a mecénások korszaka volt, de ennek mára vége
Orbán Viktor miniszterelnök köszönetet mondott azoknak, akik gondoskodtak a gödöllői királyi kastély fennmaradásáról a vezérigazgatótól a biztonsági őrökig. A Magyar Kormány za elmúlt 15 évben olyan felújításokat hajtott végre, melyeket külön-külön megünnepelt, de egyben még sosem. Komoly nemzeti értékek megmentése a 20. sázazdban elveszett, hosszú ideig nem volt Magyrországon olyan gazdasági szereplő, aki képes volt saját vagyonból hozzájárulni az értékek megmentéséhez, de ez a korszak most véget ért: vannak tehetős magyarok, akik képesek a vagyonukat a nemzet szolgálatába állítani. Orbén Viktor ezért köszönetet mondott Csányi Sándornak.
A Miniszterelnök felidézte az elmúlt tizenöt év felújításait
így többek közt a Budavári Palotanegyedet, Esztergomi Nagyboldogyasszony templomot, a Tihanyi apátságm Szabadkai Zsingagóga, Operaház. Az önkormányzatoknak is köszönetet mondott, hiszen nélkülök nem jött volna létre. A kormány összeállította a 32 évre szóló beruházási keretprogramját is, összesen 162 milliérd forint értékben.
A felújítás a parkra is kiterjed, a miniszterelnök rmeényét fejezte ki, hogy a kert átadására is majd meghívják.
Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfő reggel 8-kor rendkívüli bejelentést harangoztak be a közösségi oldalukon. Az eseményhez csatlakozik Csányi Sándor, az OTP Bank vezérigazgatója is.
„Legyetek hű magyarok tettel, és nem puszta szóval…”
A hétfőt egy darabig nem felejtjük el. Kezdésnek egy bő óra múlva Csányi Sándorral olyan bejelentést teszünk, amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, és az egész országban
– írta a kormányfő.
Cikkünk frissül.