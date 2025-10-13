Hírlevél

Rendkívüli

„Ez rosszul fog végződni” – Trump súlyosan megfenyegette Putyint

Orbán Viktor

Rendkívüli: Magyarország kormánya és az OTP Bank újjáépíti a gödöllői Grassalkovich kastélyt

41 perce
Olvasási idő: 6 perc
Magyarország kormánya és az OTP Bank közösen újjáépíti a gödöllői királyi kastélyt (Grassalkovich kastély), amely az Agráregyetem több ezer diákjának is otthont ad - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfő reggel Gödöllőn. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök és Csányi Sándor, az OTP Bank vezérigazgatója is részt vesz.
Orbán Viktorrendkívüli bejelentésCsányi SándorLázár János

Magyarország kormánya és az OTP Bank közösen újjáépíti a gödöllői királyi kastélyt (Grassalkovich kastély), amely az Agráregyetem több ezer diákjának is otthont ad - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfő reggel.
Az épületegyüttest 2021 óta az Agráregyetem tartja enn és üzemelteti. Az OTP Bank elnöke, 

Csányi Sándor, illetve a bank igazgatóságának döntése alapján 50 millió euróból, azaz 20 milliárd forintból újjáépül a gödöllői királyi kastély, amelyhez Magyarország kormánya ugyanakkora összeggel, további 20 milliárd forinttal járul hozzá.

Mindez szolgálja a köz érdekét és az egyetemi polgárok érdekét is - emelte ki az építési és közlekedési miniszter.

Csányi Sándor, az OTP Bank vezérigazgatója megköszönte Orbán Viktor és a magyar kormány, valamint Lázár jános építésügyi miniszter támogatását a projekthez. Csányi Sándor kiemelte:

céljuk, hogy felújítsák a gödöllői Grassalkovich kastélyt, teljesen rendbe tegyék annak zöld környezetét, és olyan hellyé alakítsák, amely színházi előadások és nemzetközi konferenciák lebonyolítására is alkalmas.

Csányi Sándor kiemelte: az OTP Bank szempontjából rendkívüli a 20 milliárd forintos adomány, amelyből 6,2 milliárd forint az OTP csoport vezetőinek felajánlása a saját osztalékukból. Ez az összeg méltó az OTP Bank jelentős társadalmi felelősségvállalásához - tette hozzá.

A 20. század nem a mecénások korszaka volt, de ennek mára vége

Orbán Viktor miniszterelnök köszönetet mondott azoknak, akik gondoskodtak a gödöllői királyi kastély fennmaradásáról a vezérigazgatótól a biztonsági őrökig. A Magyar Kormány za elmúlt 15 évben olyan felújításokat hajtott végre, melyeket külön-külön megünnepelt, de egyben még sosem. Komoly nemzeti értékek megmentése a 20. sázazdban elveszett, hosszú ideig nem volt Magyrországon olyan gazdasági szereplő, aki képes volt saját vagyonból hozzájárulni az értékek megmentéséhez, de ez a korszak most véget ért: vannak tehetős magyarok, akik képesek a vagyonukat a nemzet szolgálatába állítani. Orbén Viktor ezért köszönetet mondott Csányi Sándornak. 

A Miniszterelnök felidézte az elmúlt tizenöt év felújításait
így többek közt a Budavári Palotanegyedet, Esztergomi Nagyboldogyasszony templomot, a Tihanyi apátságm Szabadkai Zsingagóga, Operaház. Az önkormányzatoknak is köszönetet mondott, hiszen nélkülök nem jött volna létre. A kormány összeállította a 32 évre szóló beruházási keretprogramját is, összesen 162 milliérd forint értékben. 

A felújítás a parkra is kiterjed, a miniszterelnök rmeényét fejezte ki, hogy a kert átadására is majd meghívják. 

Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfő reggel 8-kor rendkívüli bejelentést harangoztak be a közösségi oldalukon. Az eseményhez csatlakozik Csányi Sándor, az OTP Bank vezérigazgatója is.

„Legyetek hű magyarok tettel, és nem puszta szóval…”

A hétfőt egy darabig nem felejtjük el. Kezdésnek egy bő óra múlva Csányi Sándorral olyan bejelentést teszünk, amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, és az egész országban

– írta a kormányfő.

Cikkünk frissül.

 

 


 

 

