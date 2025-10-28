Hírlevél

Rendkívüli!

Lavrov kijelentése sokkolta Európát: kiderült, mit tervez Oroszország a NATO-val

Orbán Viktor

Megszólalt Orbán Viktor a repülőgép-katasztrófáról

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
Magyar turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A fedélzeten 8 magyar és 2 német állampolgárságú turista utazott, továbbá a kenyai pilóta. Orbán Viktor a közösségi médiában szólalt meg a tragédia kapcsán.
Orbán ViktorKenyatragédia

Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak. Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a KKM munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.


 

 

