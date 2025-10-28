Megszólalt Orbán Viktor a repülőgép-katasztrófáról

Magyar turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A fedélzeten 8 magyar és 2 német állampolgárságú turista utazott, továbbá a kenyai pilóta. Orbán Viktor a közösségi médiában szólalt meg a tragédia kapcsán.

Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak. Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a KKM munkatársai mindenben segítik az érintett családokat.



