Orbán Viktor: Irány Budapest!

A brüsszeli csúcs után Rómába vette az irányt Orbán Viktor miniszterelnök, ahol két napot tartózkodott. Ezalatt találkozott a Szentatyával, Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, és helyettesével Matteo Salvinivel.
Rendhagyó képpel búcsúzott Orbán Viktor Rómából, amin olasz rendőrökkel látható.
A miniszterelnöknél rendre előkerül a képen olvasható Avanti Ragazzi, mely Olaszországban rendkívül népszerű induló, amit az '56-os forradalmárok tiszteletére írtak. Ennek a magyar nyelvű verziója az október 23-i megemlékezésen is felcsendült.
