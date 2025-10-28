Hírlevél

Rendkívüli!

Lavrov kijelentése sokkolta Európát: kiderült, mit tervez Oroszország a NATO-val

Döntött a kormány: új otthontámogatás indul

Orbán Viktor: Irány Budapest!

A brüsszeli csúcs után Rómába vette az irányt Orbán Viktor miniszterelnök, ahol két napot tartózkodott. Ezalatt találkozott a Szentatyával, Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, és helyettesével Matteo Salvinivel.
Orbán ViktorSzentatyaGiorgia MeloniMatteo Salviniminiszterelnök

Rendhagyó képpel búcsúzott Orbán Viktor Rómából, amin olasz rendőrökkel látható. 

Orbán Viktor olasz rendőrökkel
Orbán Viktor olasz rendőrökkel. Fotó: Orbán Viktor Facebook

A miniszterelnöknél rendre előkerül a képen olvasható Avanti Ragazzi, mely Olaszországban rendkívül népszerű induló, amit az '56-os forradalmárok tiszteletére írtak. Ennek a magyar nyelvű verziója az október 23-i megemlékezésen is felcsendült.

 

