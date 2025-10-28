Orbán Viktor: Irány Budapest!

Rendhagyó képpel búcsúzott Orbán Viktor Rómából, amin olasz rendőrökkel látható.

Orbán Viktor olasz rendőrökkel. Fotó: Orbán Viktor Facebook

A miniszterelnöknél rendre előkerül a képen olvasható Avanti Ragazzi, mely Olaszországban rendkívül népszerű induló, amit az '56-os forradalmárok tiszteletére írtak. Ennek a magyar nyelvű verziója az október 23-i megemlékezésen is felcsendült.