Itt van Orbán Viktor bejelentése a budapesti Trump-Putyin találkozóról

A magyar miniszterelnök reagált a hírre, miszerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan Budapesten találkoznak.
Orbán Viktor reakciója
Elképesztő diplomáciai siker
Orbán Balázs után Kocsis Máté is közzétette a számunkra nagy jelentőséggel bíró hírt. Budapest lett a béke fővárosa, a két szuperhatalom vezetője a mi fővárosunkban találkozik, hogy végre pontot tudjanak végre tenni az ukrajnai háború végére. Részletek az Origón!
