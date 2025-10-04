„Semjén Zsolt egy ártatlan ember” – szögezte le Orbán Viktor a Heteknek adott exkluzív interjúban. A miniszterelnök arra a kérdésre, miért éppen a KDNP elnökét pécézték ki, úgy válaszolt: „Mindannyian tudjuk, hogy Semjén Zsolt, nem mondom, hogy szent ember, de majdnem. Nem, hogy az ocsmány bűnöktől, hanem még az esendőség bűneitől is alapvetően messze van.” Hozzátette: „Őt azért akarták pedofilváddal hírbe hozni, mert egyetlen ideológiai párt vezetője a mai magyar politikában.”

Orbán Viktor a Hetek vendége volt. Fotó: Post Horizon

Orbán Viktor: Semjén Zsolt ártatlan

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a KDNP-nek erőteljes keresztény értékrendje van, és elnökén keresztül magát az egyházat is támadás érhette volna.

Azzal, hogy őt megpróbálták levadászni, miközben ártatlan, valójában a kereszténydemokráciát és az egyházat is célba vették”

– mondta a kormányfő.

Európa és a háború

A miniszterelnök kitért az ukrajnai háborúra is. Mint mondta: Magyarország kimaradásának képessége kulcskérdés, mert

ez nem a mi háborúnk, de tárgyalni kellene.”

Orbán szerint az EU eddig 175 milliárd eurót költött el a háború finanszírozására, miközben nem folytat tárgyalást Oroszországgal.

Brüsszel és a nemzeti kormányok

Orbán Viktor kijelentette:

Európában ma minden választás tétje az, hogy a brüsszeli bürokratáknak sikerül-e olyan kormányokat hatalomra juttatni, amelyek követik utasításaikat.”

Úgy véli, a Tisza Párt is egy ilyen „brüsszeli projekt”, amelyet nemzetközi szervezetek támogatnak, hogy a jelenlegi magyar kormány helyére lépjen.

Kapcsolatok Izraellel

A kormányfő az Izraellel fennálló kapcsolatokról is beszélt. Kiemelte, hogy az országban jelentős magyar közösség él, Magyarországon pedig erős a zsidó közösség. A két országot kulturális, vallási és gazdasági kötelékek egyaránt összekötik. Orbán hozzátette: Benjámin Netanjahu miniszterelnök Magyarország barátja, és Budapest az amerikai békejavaslatot támogatja a közel-keleti stabilitás érdekében.

Migráció és antiszemitizmus

A miniszterelnök szerint az Európában erősödő antiszemita és homofób megnyilvánulások oka a bevándorlással beáramló tömegek hagyományos szemléletmódja.

Hálát adok a jóistennek, hogy mi nem engedtük be őket ide, mert akkor mi is ezzel küzdenénk”

– fogalmazott.