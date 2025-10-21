Hírlevél

Rendkívüli

Robbanás történt a Mol százhalombattai finomítójában hétfő este – vörösre festette az eget a lángoló üzem

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A Tisza Párt folytatja a baloldali adóemeléseket

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök szerint a Tisza Párt gazdaságpolitikája a baloldali hagyományokat folytatja: adóemeléseket, a rezsicsökkentés megszüntetését és a nyugdíjak megadóztatását tervezik.
Orbán ViktorTisza Pártnyugdíjgazdaságpolitikaminiszterelnök

Orbán Viktor a legújabb Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt gazdaságpolitikáját bírálta, amely szerinte a brüsszeli elvárásokat követi, nem pedig a magyar emberek érdekeit szolgálja.

OrbánViktor, Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Forrás: Facebook/Orbán Viktor

„Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt” – írta a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a Tisza és „a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat” minden, Brüsszelben kedvelt javaslatot támogat: a progresszív adóemelést, a rezsicsökkentés eltörlését, a társasági adó emelését és – mint fogalmazott – „a legújabb őrületet, a nyugdíjak megadóztatását”.

A kormányfő szerint a jó gazdaságpolitika nem attól függ, hány tapsot kap Brüsszelben, hanem attól, mennyire segíti a magyar emberek jólétét.

 Akkor jó, ha a melósokat és a cégeket nem adóztatjuk agyon. Akkor jó, ha az energiaárakat féken tartjuk, és ha a nyugdíjak értékét megőrizzük, sőt erőnkhöz mérten emeljük

 – fogalmazott.

Orbán Viktor üzenete ezzel a vitával összefüggésben hangsúlyozta: „Degresszió, progresszió, agresszió – de a magyar gazdaságpolitika ettől nem lesz jobb.”

 

 

